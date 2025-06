Aunque muchos hablan de un posible retiro, la realidad es que Falcao sigue con gasolina en el tanque. Su rendimiento en los cuadrangulares fue destacado, y eso reavivó el interés de varios clubes internacionales. Según la Revista La Liga, ya hay ofertas en firme: dos equipos de primera división en Argentina (aunque no sean grandes), uno de Paraguay y otro desde Estados Unidos han preguntado por sus servicios. Eso sí, no habrá ninguna decisión oficial hasta que expire su actual contrato con Millonarios.

La institución capitalina, por su parte, mantiene una puerta abierta para el ídolo. Existe voluntad de sentarse a negociar, aunque esta vez la renovación no será tan sencilla como las anteriores. Hay tres grandes obstáculos: el económico, el tributario y el familiar.

El primero es la necesidad de ajustar el salario del delantero. Con la eliminación de los torneos internacionales para el segundo semestre de 2025, Millonarios perderá ingresos clave, y eso ha obligado a la dirigencia a reducir la masa salarial. Jugadores como Daniel Cataño ya se marcharon, y si Falcao desea continuar, deberá aceptar una significativa rebaja en sus pretensiones.

El segundo punto tiene que ver con la carga tributaria. Desde su arribo, el jugador dejó claro que Millonarios debía gestionar un patrocinador que cubriera los impuestos derivados de su contratación. Hasta ahora, ese acuerdo no se ha cerrado del todo, lo que representa un escollo importante para la posible renovación.

Y el tercer factor, quizás el más sensible, es la familia. Falcao y su esposa, Lorelei Tarón, acordaron pasar un año en Colombia, y ese plazo está por cumplirse. No obstante, mensajes recientes en redes sociales han dejado entrever que la experiencia en Bogotá ha sido positiva, y no descartan quedarse seis meses más. Además, aunque los García-Tarón planean radicarse en Florida, donde ya tienen negocios personales, aún no hay una decisión definitiva.

A todo esto se suma un factor reciente que podría influir: las declaraciones de Falcao contra el arbitraje tras la eliminación frente a Santa Fe. Estas podrían acarrearle una sanción, lo que condicionaría su participación en las primeras fechas del siguiente semestre y, eventualmente, enfriar las conversaciones con el club.