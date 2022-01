Cristian Alarcón ganó el Premio Alfaguara

Un jurado, presidido por el escritor español Fernando Aramburu, le otorgó el Premio Alfaguara de Novela —con una bolsa de 175.000 dólares— al libro El tercer paraíso, del narrador chileno Cristian Alarcón. La novela fue escogida entre 899 títulos inéditos, 87 de ellos remitidos desde Colombia.

Cristian Alarcón ha publicado hasta el momento tres libros de no-ficción: Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003), Si me querés, quereme transa (2010) y Un mar de castillos peronistas (2013). Dirige la revista Anfibia y ejerce la docencia en las Universidades de La Plata y la de San Martín, en Argentina, donde reside. Ha sido galardonado con el Samuel Chavkin Prize, el Premio Konex–Diploma al Mérito en la categoría Crónicas y Testimonios (2014) y el Premio Perfil a la libertad de expresión (2019). El tercer paraíso sería su primera incursión editorial en los terrenos de la ficción.

La novela se desenvuelve en el contexto del inicio de los confinamientos por el covid-19 y en ella se mezclan las reflexiones históricas, botánicas y humanas de un personaje alejado del ruido del mundo. El relato se conecta con la historia reciente del Cono Sur: incluye el exilio ocasionado por el ascenso al poder de Pinochet y los altibajos de la política argentina.

Del libro el jurado ponderó: “El vigor narrativo de una hermosa novela, con una estructura dual. Ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina, el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraÍso personal. La novela abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas”.

En 2019 EL COLOMBIANO conversó con Alarcón. Entonces, el periodista recordó sus primeros días en las entrañas de Buenos Aires y su entrada al mundo del periodismo. “Llegué como muy pichón, muy campesino, a la gran ciudad. A los 18 años mi padre me dejó en un hotel en el centro de Buenos Aires, me dio dinero y me dijo: anótate en la universidad y se fue a trabajar. A mí la ciudad me pareció monstruosa. Me alejé y me fui a anotar en la Universidad de la Plata porque era una ciudad de un millón de habitantes, administrativa y estudiantil, pero la cosmópolis me siguió llamando la atención [...] Nunca experimenté el miedo urbano, la violencia no era tan frecuente como hoy”.

El Premio Alfaguara de Novela es uno de los más codiciados de la lengua española: garantiza la circulación de la obra ganadora en toda la geografía hispanoamericana. En años anteriores el laurel lo recibieron Pilar Quintana, Guillermo Arriaga, Jorge Franco, Patricio Pron, Laura Restrepo, Santiago Roncagliolo, Elena Poniatowska, Tomás Eloy Martínez, Ray Loriga, José Ovejero, Eliseo Alberto y Jorge Volpi, entre otros