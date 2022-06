Este realizador autodidacta, también guionista y actor, se suma así al listado de directoras y directores que han recibido el Premio Donostia, entre ellos Francis Ford Coppola, Woody Allen, Oliver Stone, Agnès Varda, Hirokazu Koreeda y Costa-Gavras.

El festival cuenta que Cronenberg, hijo de una pianista y de un escritor, “creció entre libros y cómics que cimentaron su interés por la cultura y el cine”. Se inició con los cortometrajes Transfer (1966) y “From the drain” (1967), a los que siguieron los largometrajes de corte experimental “Stereo” (1969) y “Crimes of the future” (1970). El título del último coincide con el de su película más reciente.