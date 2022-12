Aracataca está a poco más de una hora por carretera de Santa Marta. Los extranjeros y nacionales que llegan al pueblo lo hacen atraídos por la prosa deslumbrante del Nobel colombiano. La apuesta del gobierno municipal –encabezado por Luis Emilio Correa– consiste en que los visitantes, después de visitar la Casa Museo Gabriel García Márquez, se hospeden en el pueblo. La mayoría regresa de inmediato a la capital de Magdalena. De ahí que las autoridades locales trabajen en la Ruta Turística Macondo, una estrategia para generar recursos económicos para la región.

No todos los visitantes aceptan con gusto la personificación de Jahir. “Existen personas que simplemente no gustan de las prendas que tengan alguna alusión a los uniformes militares. A veces ni siquiera me dicen algo, pero la mirada de rechazo lo dice todo. Pero es válido, también están en su derecho”, dice. No obstante, son más las que se suman gustosas a la fila de quienes quieren sacarse una fotografía con él. Fue el caso del grupo de turistas de Bélgica que estaban a punto de volver a Santa Marta e hicieron detener el autobús para bajar de él y saludar al más famoso de los Buendía.