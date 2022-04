La secretaria de cultura de Bello, Andrea Martínez Orjuela, conversó con EL COLOMBIANO sobre los argumentos que llevaron a la Red de Teatro de ese municipio a cancelar las actividades de la Semana del Teatro y a realizar el 6 de abril una protesta frente a las instalaciones de la Alcaldía. Martínez Orjuela lleva en el puesto desde el inicio de la actual administración, presidida por Óscar Andrés Pérez.

¿El presupuesto destinado a la Semana de Teatro lleva seis años siendo el mismo?

“Nosotros el año pasado hicimos el evento con ellos (los teatreros de Bello) y les dimos un presupuesto de veinte millones de pesos y tengo entendido que los años anteriores les habían dado un menor monto. Para este año se tenía un certificado de disponibilidad de veinticinco millones de pesos para la Semana del Teatro”.

Es decir, ustedes han incrementado el presupuesto...

“Claro que sí. El año pasado fue de veinte millones y este año el certificado estaba por veinticinco millones de pesos. Lo que sucede es que la Red de Teatro solicitaba es que se hiciera un contrato de prestación de servicios directo con una de las corporaciones de la Red. Por estar vigente la ley de garantías nosotros no podemos hacer una contratación directa. La alcaldía tiene un operador logístico para toda la alcaldía. No es que cada secretaría tenga su contratación de eventos por aparte. Hay un operador logístico que coordina todas las actividades de toda la alcaldía. Les propusimos a los artistas generar un Otrosí a este contrato vigente para poder financiar la Semana del Teatro. Ellos hicieron unas exigencias: que se debía entregar el cincuenta por ciento de entrada. También pedían que los veinticinco millones de pesos se debieran entregar netos, algo que es ilógico porque el operador tendría que asumir el tema de estampillas. Eso fue lo que detonó el tema de la protesta. Yo me senté a conversar con ellos un día antes de la manifestación”.