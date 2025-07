ABC DtMF, un diccionario para entender el último disco de Bad Bunny

Es un proyecto que continúa, porque se sigue engrosando hacia el pasado, el presente y el futuro. Así que yo siempre estoy pensando en ese proyecto de diccionario del habla puertorriqueña actual y había comenzado a trabajar con las letras de música popular, entonces construimos una base de datos que habíamos estado rellenando con letras de la música popular, y me doy cuenta de que el reggaetón y el género urbano es una mina de oro léxica, como que lo exprimes y salen palabras porque son jóvenes, tienen un estilo informal, familiar, o sea, hay una serie de condiciones que facilitan que salga ese léxico regional y dentro de ese proceso me había ido enfocando en Bad Bunny por la curiosidad lingüística que me generaba. A medida que seguía haciéndose más popular pues surgían cada vez más dudas sobre nuestras palabras así que tengo una base de datos completa de Bad Bunny”.

“Si, ese trabajo de fondo me ayudó a poder empezar enseguida. Cuando él lanza el disco y yo me doy cuenta de las temáticas tan ricas, del hecho de que está tocando otras generaciones en Puerto Rico, porque en realidad el disco se ha convertido como en un puente generacional, entonces me doy cuenta de que este es un proyecto nuevo, diferente y que merece atención tanto en Puerto Rico como afuera y me lancé”.