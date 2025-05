Bad Bunny y su camino a convertirse en súper estrella

—La gran razón por la que Bad Bunny logra todo lo que logra es porque es él, porque es un tipo genuino. Yo alguna vez hablaba con una persona de su equipo de trabajo y me decía: “Tú no sabes la responsabilidad que él siente con el mensaje, lo importante que es para Benito respetar ese lugar que le han dado, entonces él desde ahí quiere decir y hacer cosas que verdaderamente sirvan. A él verdaderamente le duelen las cosas ” —dice Pablo Wilson, editor en jefe de Billboard Colombia.

Él mismo lo ha dicho. “Que no sea normal ver artistas del género o del nivel de popularidad mío hablando de lo mismo es problema de esos artistas (...) Yo no me estoy metiendo a la política, la política se mete en mi vida, porque afecta a mi país (...) Yo tengo el dinero suficiente para irme a vivir al lugar que yo desee (...) incluso tengo el dinero para quedarme viviendo aquí y hacer así (se tapa los ojos), pero a mí se me hace imposible”, dijo en la entrevista con El Tony Pregunta.

Con ese razonamiento, Bad Bunny ha invertido la ecuación. Por lo general, la fama y la riqueza van creando una distancia insalvable entre los artistas y sus fanáticos, pero con Bad Bunny es al revés, el camino a ser una súper estrella lo acerca cada vez más a sus seguidores, porque en ese camino es que se ha ido politizando y eso es evidente hasta en su forma de vestir —cada vez se deja ver con menos joyas y lujos, un tipo como cualquiera.

Además de las denuncias de violencia de género en el primer disco, Bad Bunny participó activamente en las manifestaciones de 2019 que terminaron en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, fue enfático en promover el voto para las pasadas elecciones, apoyó públicamente a Alianza País, una coalición de los partidos Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, y dedicó su último disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS a reflexionar sobre las problemáticas sociales más urgentes de la isla, como la gentrificación, la migración, la corrupción, el colonialismo y la perdida de identidad, sin dejar de lado lo festivo y sexual que ha caracterizado al reguetón desde sus inicios.

“DtMF, así como los medios que lo acompañan, destaca cómo los elementos más básicos de la vida e identidad puertorriqueñas están cambiando rápidamente y, en algunos casos, incluso desapareciendo”, escribieron sobre el álbum Vannesa Diaz y Petra Rivera-Rideau, profesoras universitarias en Estados Unidos.

Es que el impacto de Bad Bunny es tal que ha llegado hasta la academia. Díaz y Rivera-Rideau imparten cursos sobre él y su música en sus universidades (Loyola Marymount University y Wellesley College, respectivamente) y son cofundadores del Bad Bunny Syllabus Project, una plataforma que explora el significado global y cultural del artista.

Al buscar el nombre Bad Bunny en Google Scholar, el buscador especializado en contenido y bibliografía científico-académica, aparecen un sinfín de textos de todo tipo publicados desde distintos países del mundo: Subversión, postfeminismo y masculinidad en la música de Bad Bunny; Nociones de género, música urbana y cultura popular: Cómo el fenómeno Bad Bunny está redefiniendo la masculinidad; La representación de la mujer en la música de Bad Bunny: Análisis de la percepción social; Rompiendo la cultura del machismo a través de la música: Bad Bunny y la nueva era del reggaetón.

Eso que señala Estévez es fundamental, porque si algo ha hecho Bad Bunny es identificar el malestar de las clases medias, ponerlo en palabras, sin dejar de lado la alegría, y con eso ha logrado abarcar un espectro amplísimo para su audiencia. No es difícil encontrarse en sus canciones.