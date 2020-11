¿Suenan distinto el vallenato tradicional y el moderno?

maría victoria correa

Editora de Nación de EC. Estudiosa del vallenato.

ANÁLISIS

De raíces vallenatas

Pensar qué es o no vallenato es una vieja discusión en la que los teóricos no se han puesto de acuerdo. Es un falso dilema en el que algunos nos han querido meter. En la teoría, vallenato es todo aquello que tiene caja, guacharaca, acordeón y una letra que esté ligada al sentimiento de la familia, del amor, de los amigos. Una narración. Es amplio el concepto. Para algunos académicos ciertas melodías y composiciones no encajan porque no cumplen con algún requisito o el acordeonero no se luce, o la canción está llena de lugares comunes. He pensado que no me voy a dejar meter en ese cuento: vallenato es uno solo y, para mí, es aquel que te emociona, que te hace llevar una serenata, que te recuerda un viejo amigo. No caigo en ese juego de decir que fulanito es llorón y por eso no es vallenato, o que el otro brinca en la tarima y por eso no es vallenato. No. El vallenato de antaño, de los juglares, ese que se hacía de pueblo en pueblo, se trasformó, pero eso no significa que parte de la música que se haga hoy no sea vallenato. Vamos a Silvestre. ¿Es o no vallenato? Si vamos a la teoría, sí. Aclaro: en su repertorio hay música que no lo es, pop, reguetón, balada. Si vamos a la interpretación de la teoría algunos dirían que la canción nueva,es sosa, llena de lugares comunes, con un estribillo pegajoso y que por ende, no es vallenato. ¿Qué sí para mí lo es? Sí. ¿Por qué? Me emociona. Me cuenta de una declaración de amor, hay una historia. Es una composición dey esto le da altura. Mi punto en discusión es la manera en que han tratado de venderlo al decir que con este álbum que presenta Silvestre, del que hasta ahora se conocen dos temas, Dangond vuelve a sus raíces vallenatas. Eso es cuento. Desde su gira “Entre Grandes” dejó claro que tiene una apuesta radical y contundente por cantar vallenato, así que no, este álbum de Silvestre no es más o menos vallenato, no, es vallenato y punto. Que no grabe merengues o puyas y todo lo que presente sean paseos, no significa que está mal. Además, es Silvestre, qué carajo.