El próximo domingo 27 de marzo, Señal Colombia transmitirá “Dos espíritus”, un documental que narra la vida de Georgina, una indígena de La Guajira que se reconoce como mujer siendo por naturaleza un hombre.

La mayor parte de su vida, ha estado sola y perseguida y ahora, a los 60 años, quiere reconciliarse con su familia sin saber cómo será recibida por sus hermanos.

Aunque su nombre es Georgina, según el Estado colombiano se llama Rosarito y nació el 31 de diciembre, debido a una antigua ley que le impuso a ella y sus contemporáneos esta fecha arbitraria de nacimiento.

Vive en Uribia, la capital indígena de Colombia, y durante los 52 minutos que dura la película atraviesa el desierto de la Alta Guajira y una frontera entre dos países, que para los Wayúu no existe, tratando de perdonar a las personas de su pasado, como sus hermanos, quienes no la han aceptado. Al final de su viaje, probablemente encontrará que lo más importante es sentirse libre en una cultura que no la comprende.

“La historia de Georgina es una leyenda de rebeldía, cruda resistencia y también, de espinosa reconciliación; una metáfora de los tiempos que vivimos en Colombia”, dijo la directora Mónica Taboada.

‘Dos espíritus’ es una coproducción de 2021 entre Guerrero Films y Señal Colombia. Hablada en wayuunaiki y español, en la que el televidente puede ver cómo a medida que Georgina reflexiona sobre lo que es ser mujer, indígena y transgénero.