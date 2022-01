“El beso” de Klimt se subasta en fragmentos digitales

Por segundo año consecutivo, en 2021 Bad Bunny fue el artista en Spotify más escuchado en el mundo. Nacido en 1994 en Almirante Sur, en Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio (su nombre de pila) comenzó a cantar en el coro de la iglesia y antes de dedicarse a la música de lleno estudió Comunicación Social (no terminó). En 2016 su nombre trascendió las fronteras de su isla natal con canciones como Diles y Soy Peor. En 2017 lanzó Krippy Kush (2017) junto a Farruko. Ese mismo año con Karol G presentó Ahora me llama. Se carrera se disparó en 2018 con las colaboraciones que grabó con Cardi B y J Balvin (I Like It).

El puertorriqueño participó en 2020 en el Super Bowl más latino de la historia, al lado de Shakira, Jennifer López y Balvin.

Dueño de un tono de voz muy particular, muy boricua, logró posicionarse como creador de tendencias tanto en la música como en la moda. De posiciones políticas claras, lideró el movimiento que obligó en 2019 a renunciar al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. También es activista en temas como defensa de los derechos de las mujeres trans y en favor del feminismo.