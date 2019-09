“El arte es para corazones inteligentes”

Desde hace 25 años emprendió una “batalla cotidiana” para acercar el conocimiento del arte a cualquier persona. Un trabajo a cuentagotas, según él, que enseña como la vida: solo se puede involucrar una persona con el arte, no hablándole de historia o técnica de pintura, sino de sentimientos universales como el amor, la tristeza o la enfermedad.

El historiador de arte Carlo Vanoni fue invitado por la Universidad Pontificia Bolivariana a principios de agosto para hablar de Da Vinci y el arte contemporáneo en su Escuela de Verano. Allí explicó cómo se dedicaba a ver el arte con emoción e inteligencia, “como Salomón, que le pidió a Dios que le concediera un corazón inteligente”.

Además de conferencista, es músico y actor. Puede hablar en un stories de Instagram del pintor americano Rothko mientras conduce su carro, en un solo de guitarra, en una obra de teatro o en las páginas de un libro.

La clave está en que este divulgador ve el arte como un caramelo. Mientras explica el asunto de las emociones, toma su celular y busca una imagen en Google para mostrar dos relojes de pared que marcan la misma hora. Cuenta que esa “obra” es el relato de un amor. Uno de los relojes es el autor, Félix González Torres, y el otro, su amante, Ross. Mientras pasa el tiempo las manecillas van perdiendo sincronía: “El artista quería mostrar que estar juntos, en tiempo y espacio, no es lo mismo que amar”. Así explica el arte.

¿Por qué prefiere que lo llamen divulgador de arte?

“Los críticos usan un lenguaje muy complicado y la gente no los entiende. He trabajado sobre el lenguaje en el arte, ser simple lo que no significa ser banal. Explico el arte partiendo de la idea de que sea antiguo, clásico o moderno, siempre es contemporáneo”.

¿En qué consiste eso?

“Una obra de arte es como un resultado del artista y la época, como si fuera hijo de dos, un padre y una madre. Leonardo y Caravaggio eran contemporáneos y no nos vestimos como ellos porque no somos contemporáneos”.

¿Cómo hacer entender a un pintor abstracto, por ejemplo un Pollock?

“La pregunta es por qué una persona debe entender un Pollock. Es como si yo te tuviera que entrar a una clase de matemáticas sin entender la materia. En Italia me preguntan que nunca entienden a Pollock y yo les respondo: ‘Qué afortunado porque yo nunca entiendo todo el resto’ (risas)”.

Banksy es otro fenómeno que divide en el arte...

“No soy un gran fan de Banksy porque creo que en un país democrático se debe dar la cara y porque en la obra de arte prima el autor. Además desde el punto de vista del lenguaje, Banksy no es innovador y está ligado más a una línea de marketing”.

Hablando de eso, hoy la gente va al Louvre a tomarse una selfie, ¿o no?

“Bueno, tomarse una con la Mona Lisa es como hacerla con una estrella de cine, todos quieren una foto. Lo curioso es que detrás del muro de esa obra está el Concierto campestre de Tiziano, que ha inspirado a tantos artistas. Vas y está vacía, porque la rockstar es la Mona Lisa, que es una marca registrada, igual a Nike, Dolce & Gabbana y Giorgio Armani”.

El público no va a ver el cuadro ni el arte...

“Van a comer a la Torre Eiffel. Nunca a ver La virgen de las rocas que está en el Louvre. Pero el mismo museo siempre te está recordando cuál es la rockstar de sus salas, una imagen que van a ver 10 millones de personas al año. Gente que, por lo demás, llegan en avión... Leonardo es también culpable de este calentamiento global (risas)”.