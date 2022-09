A veces —muy pocas veces— los libros tienen un segundo chance, una nueva oportunidad de llegar a las manos de los lectores indicados. Ese parece ser el caso de Las vidas posibles, la novela del antropólogo y poeta antioqueño Jacobo Cardona. El libro tuvo una vida breve en 2014, luego de ganar el Bienal de Novela José Eustasio Rivera. Entonces fue leído por unos pocos, entre ellos los editores que ahora le dan un nuevo respiro al incluir en el catálogo del emergente sello editorial Arbitraria. Cardona —autor, además, del poemario Medellín city punk— reside en Canadá, desde donde atendió la entrevista de EL COLOMBIANO.

¿Cómo se materializa en el verso y en la prosa su vínculo con Medellín?

“No me muevo del verso libre. Concibo el poema de forma narrativa, sujeto a pequeños dramas internos, pero es en las junturas o vacíos de significado donde realmente crece el poema. Hago lo mismo con la ficción: en una novela narro cosas que son identificables, que forman parte de los relatos cotidianos, pero cuya gracia radica en lo que no se puede redondear. Como si les faltaran fragmentos. Por eso la ciudad, sobre todo Medellín está tan presente. Medellín me alienta de muchas maneras: su música de los noventa, la literatura de Vallejo y Helí Ramírez, la Universidad de Antioquia, la noche, Maracaibo, La casa de Asterión, Rodrigo D, los billares, el cine del Colombo, el apartamento de Luis.

Todo eso son rastros de un camino. Y su lado macabro: recuerdo una vez, sentado en las escalitas de Bellas Artes, un tipo se me arrimó y me dijo que me quería matar, porque sí. Esa misma noche terminé bailando en el Pub, en Las Palmas. Esa mezcla turbia de la fiesta y la muerte. En Las vidas posibles, el personaje principal es un tipo aburrido con su vida de hombre, de macho, es heterosexual (o eso cree) pero le aburre el rol. La ciudad, sin embargo, lo hostiga a seguir comportándose como un varón. Necesitamos una ciudad más marica. Solo es sensual el cuerpo vivo”.