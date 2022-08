El escritor Salman Rushdie, tras el atentado que sufrió cuando daba una conferencia en Chautauqua Institution en el noroeste del estado de Nueva York, fue trasladado en helicóptero a un hospital donde fue sometido a una cirugía de emergencia.

“Las noticias no son buenas”, declaró Andre Wylie, su agente al diario norteamericano The New York Times. El escritor respira gracias a una máquina y perderá un ojo.

“También los nervios de su brazo fueron seccionados y su hígado fue apuñalado y ahora está dañado”, precisó su agente.

El escritor había estado amenazado desde su publicación de “Los versos satánicos” en 1998, que provocó indignación en el mundo musulmán y por el que se emitió un decreto religioso, ‘fetua’, pidiendo la muerte del escritor.