A gozar del Centro con música, danza y ópera

Viernes 26: Los que llegan sin ser de aquí: Historias de migrantes y ciudades. Conversatorio con Memo Ánjel. 6:00 p.m. // Velada de poesía para no iniciados. Hora: 8:00 p.m. // La Voz de la Noche. Audición de textos de literatura local, nacional y universal. Hora: 1:00 a.m. a 6:00 a.m.

Sábado 27: Lectura en voz alta para invidentes. Hora: 4:00 p.m. De la palabra a la pantalla. Un ejercicio de paralelo entre el guion y la producción final coordinado por memoria visible creaciones. Hora: 6:00 p.m. Más programación en www.corpocentro.com/blog/festival-entre-lenguas/