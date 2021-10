La historia de un gallinazo azul, un libro de John Saldarriaga

Desde niño, John Saldarriaga admira a los gallinazos, ese animal que vuela fino y elegante, que es misterioso y cuya cabeza parece revestida de una especie de caucho oscuro. Todas estas características simbolizan para él una estética especial en la forma de este animal.

El gallinazo es, además, afortunado. Tiene un sistema gástrico bastante fino, algunos alimentos no le caen pesados como a los humanos y los tóxicos no lo envenenan. Jhon precisamente acaba de publicar su libro número 12 (el primero de poesía) y el título hace alusión a su animal favorito: se llama El gallinazo azul.

—Por qué un gallinazo azul y no negro como son en su mayoría—.

—Porque es lo distinto, en el poema es el único de ese color, él sufre la diferencia como los humanos cuando son diferentes a los otros, cuando les cobran esa diferencia, sufre complejos e inseguridades, también tiene ansiedades por esa característica diferente— responde el escritor.

Página 30. Ahí está el poema El gallinazo azul que lo componen seis estrofas. También hay una ilustración que recrea una escena: un gallinazo vuela por los cielos de un pueblo, cerca a una iglesia. Las dos últimas estrofas:

Cuando vuela en el

cielo azul

apenas se distingue.

No lo ven los de su clase

y él se alegra de ser azul.

Solo por que lo han visto

nadie me cree que cuando

digo

que en el cielo de mi pueblo

vuela un gallinazo azul.

El nuevo libro de Saldarriaga es un poemario de diez piezas literarias escritas en verso. Es poesía infantil que narra temas profundos, pero tratados de una manera ágil y suelta. Son temas relacionados con la diferencia, el deseo de la suerte ajena, la geografía nacional, la compasión por el dolor de los demás, entre otros.

—¿Cómo fue esa experiencia de escribir para niños?

—Fue sencilla en el sentido de que me identifico mucho con los niños, me maravilla el mundo cada día, como si lo viera nuevo por primera vez, como si cada mañana estuviera estrenando planeta, entonces eso de sorprenderme por los animales, los humanos, el Sol, las piedras o el agua es muy propio de los niños y yo creo que me quedé niño, trancado porque eso me sigue ocurriendo.

En la página 57 está escrito el último poema que se titula Suerte. Después comienzan diez páginas que traen ejercicios que se pueden convertir en una herramienta educativa para los colegios. Y hay otra particularidad: es un libro bilingüe, los poemas también están escritos en inglés.

Las ilustraciones estuvieron a cargo de Mauricio Morales Castrillón y se convierten en un complemento del libro, son imágenes que no repiten las palabras de los poemas. Son, además, una oportunidad para que los lectores se inspiren y pongan a volar la imaginación y creen, tal vez, nuevas escenas en la cabeza