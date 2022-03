“Fue muy emocionante. Me avisaron el viernes 14 de enero, a mediodía. Esa llamada fue una semana exacta después de que mi papá muriera: él murió el viernes 7 a las 12: 20 del día. Y a mí me llamaron del premio el viernes catorce a las 12:30 del día. Le quise dar algo de valor místico. Entonces fue muy emocionante. En ese momento yo no podía creer la situación. A mí me llamó Silvia, la editora general de Anagrama, y hablaba al otro lado de la línea, y yo le respondía, y ella riéndose allá, congraciándose conmigo, y yo acá, envuelto en lágrimas. Así que fue muy sorpresivo. La sensación ha sido de mucha expectativa”.

El premio le abre las puertas a un público latinoamericano importante...

“Y claro, ese es uno de los retos. Y esa es la gran posibilidad que se abre con esto, que el libro será publicado por la editorial para el mundo hispanohablante. Y eso, digamos, me monta a mí en un reto enorme, de alguna manera me pone a pensar en mi trabajo bajo otra lógica, porque ya no es escribir para lectores que conocen muy bien todo lo que pasa en Colombia –la mayoría de gente que me lee es gente que conoce muy bien lo que pasa en el país–, sino que es empezar a escribir para gente que no tiene ni idea de lo que pasa en Colombia y que tiene una relación distante con los asuntos internos colombianos. La cuestión es, listo, voy a escribir o voy a empezar a ser publicado para para un público hispanohablante. Pero, ¿qué voy a contar?, ¿qué voy a decir?, ¿cómo cambiar la mirada, hacerla si se quiere más universal, complejizarla? Entonces ahí viene el escenario que tengo que enfrentar ahora”.

Hablemos ahora de su más reciente libro, Lugar de Tránsito. Del ejercicio de un periodista que decide pensar el oficio.

“Para mí la escritura de crónicas siempre ha sido un ejercicio de expresión íntima. Nunca he considerado que la crónica sea un ejercicio solamente público, una especie de destreza. En ese sentido, el periodismo literario, digamos, permite explorarse a uno mismo. Explorarse. Y esa una exploración de quién soy yo y porque estoy escribiendo esto. Las anotaciones intercaladas con las crónicas son del mismo momento en que pasaron. O sea, esas anotaciones las tengo desde esos años, la mayoría, el 80%. Otras las hice mientras estaba terminando el libro porque reflejaban momentos más recientes.

Y esas preguntas eran esencialmente las que yo me estaba haciendo en ese momento. Y las preguntas, digamos, eran: yo soy escritor de crónicas, pero ¿por qué escojo estos temas?, ¿por qué estoy metido en estos temas?, ¿por qué no soy más despreocupado, por qué no soy, digamos, un autor de temas más relajados, por qué tengo que llevarme hasta ese extremo? Y esas preguntas no las he podido responder del todo. De eso va el libro: de tratar de llevar las preguntas a un lugar distinto, no resolverlas”.