“Su Majestad ha decidido compartir su diagnóstico para evitar especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a la comprensión pública de todos aquellos en todo el mundo afectados por el cáncer”, concluyeron.

Carlos como rey

Un año y 150 días completa Carlos III como rey de Inglaterra tras la muerte, el 8 de septiembre de 2022, de su madre, la reina Isabel II.

Su proclamación como rey se dio el 10 de septiembre de 2022 y su coronación el 6 de mayo de 2023.

“El Rey ha desempeñado un papel decisivo en el establecimiento de más de 20 organizaciones benéficas a lo largo de 40 años, incluidas The Prince’s Trust, The Prince’s Foundation y The Prince of Wales’s Charitable Fund (PWCF). Su majestad ha trabajado estrechamente con muchas organizaciones, apoyando públicamente una amplia variedad de causas relacionadas con el medio ambiente, las comunidades rurales, el entorno construido, las artes, la atención sanitaria y la educación”, cuentan en la página oficial de la Casa Real inglesa.

Actualmente Carlos III tiene 75 años.

Sobre el cáncer de próstata

La Organización mundial de la salud, en su reciente reporte del Observatorio Mundial del Cáncer del CIIC (en inglés) detalló que 10 tipos de cáncer representaron en conjunto alrededor de dos tercios de los nuevos casos y muertes en todo el mundo en 2022. Los datos abarcan 185 países y 36 tipos de cáncer.

El cáncer de próstata representó 1,5 millones de casos, lo que significa un aumento del 7,3%.

“En los hombres, los cánceres de próstata y colorrectal fueron el segundo y tercer tipo de cáncer más frecuentes, mientras que los de hígado y colorrectal fueron la segunda y tercera causas más frecuentes de muerte por cáncer. En las mujeres, el cáncer de pulmón y el colorrectal ocuparon el segundo y tercer lugar tanto en número de nuevos casos como de muertes”, precisaron.