“Soy distinto a Rizola”, entrevista con Guilherme Schmitz, brasileño que llevará a Colombia al Mundial de voleibol

“Hay algunas jugadoras de años anteriores, de la época de Mauro Marasciulo y Rizola, pero yo tengo propuestas diferentes. Mi trabajo no es igual al de Rizola. Tengo mi propia línea de pensamiento y mi forma de laborar, que busca un juego con más velocidad. Los patrones técnicos también cambian, cada entrenador tiene sus características. Lógicamente, Rizola y Mauro tienen cualidades que contribuyeron a llevar a Colombia a donde está. También buscamos la renovación, brindando oportunidades a chicas jóvenes en todo el proceso. No solo participaron las 14 que irán al Mundial; inicialmente tuvimos 25 atletas y 8 de las restantes 11 son menores de 20 años”.

¿Es un proceso a largo plazo?

“Efectivamente, con miras a 2028 y 2032. Esa es mi misión: promover un recambio. Si no, Colombia no tendrá un equipo de futuro.... Para esta temporada, las 14 que irán al Mundial están aquí. Aquellas ausentes, por motivos considerables como lesiones o problemas personales, forman parte del proceso. No para esta temporada, pero sí para el futuro. En el caso de Camila Gómez, tiene un problema en Estados Unidos que debe resolver. Las chicas que no están aquí es únicamente por lesiones. Todas deseaban venir, pero no tienen las condiciones físicas”.

El Mundial está cerca; ¿es poco el tiempo de preparación?

“No, el tiempo es suficiente porque comenzamos en Bogotá hace un mes y nos quedamos aquí hasta el 30 de julio. Empezamos en mayo, así que llevamos dos meses trabajando. Para el Mundial tenemos casi un mes. Además, jugaremos la Copa Panamericana (del 2 al 11 de agosto en Colima, México). Aunque queremos ser campeones, también nos sirve como preparación para el Mundial”.