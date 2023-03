En este libro de Jaime Andrés Monsalve la música también se lee

También, por supuesto, el periodismo pone los reflectores en personajes que por diferentes razones han quedado por fuera de la memoria colectiva. Ese es el caso de los hermanos Ferreira , un grupo del Tolima que estuvo en el escenario del Show de Ed Sullivan unos cuantos años antes que The Beatles cambiara la industria de la música. “Se trató de un grupo llamado a ser The Beatles colombiano, pero, por alguna razón, no lo llegaron a ser. Eso lo cuento en el libro”, dice Monsalve.

Este tipo de historias compone El ruido y las nueces, volumen que llegará a las librerías con el sello de la editorial Elmalpensante. Además de las crónicas en sus páginas hay textos de un corte ensayístico, reflexiones extensas sobre los diferentes matices de las sonoridades latinoamericanas. Al fin y al cabo Monsalve es uno de los críticos musicales con mayor reputación en la prensa colombiana: sus comentarios han salido en Cambio, Soho, El Espectador y en Generación, el suplemento cultural de EL COLOMBIANO. La decisión de publicar el libro con Elmalpensante responde al trabajo que el periodista bogotano ha hecho con la revista desde 2010: la mayoría de las crónicas han pasado por el ojo y el lápiz de los distintos editores de esa publicación. “Allí he encontrado con un oasis donde puedo escribir textos de muy largo aliento sin que escatimen en el paginaje. Allá entienden la edición no como recortar el texto sino que lo potencian”.

Le puede interesar: Acuarelas colombianas, una reseña de Jaime Andrés Monsalve

En Colombia la crítica de la cultura y de las artes es débil. Ni en pintura ni en literatura ni en cine la hay. Tampoco en música. Hubo intentos, amagos, en la academia. Están los nombres de Otto de Greiff, Emilio Sanmiguel. No tenemos firmas del calibre y constancia de Alex Ross, Diego Fischerman, Ramón Andrés, de los que Monsalve ha aprendido secretos del oficio. Tampoco hay muchos escenarios para ejercerla, para provocar y cualificar los gustos de las audiencias. La prensa está interesada en las novedades, en dar cuenta de la cascada de discos nuevos que llega cada semana a las plataformas virtuales y a los oídos de la gente. Sin embargo, el crítico –al menos en la experiencia de Jaime Andrés– va por otros caminos, se detiene en asuntos distintos. Su función no se limita a informar de lo nuevo sino la de entender lo que se escucha, interpretarlo y darle contexto. “Esa crítica sólida ya no existe porque no hay dónde”. Por eso los libros y por eso el apartado ensayístico de El ruido y las nueces.

¿Por qué algo triunfa y queda en la memoria? ¿Qué causa el rechazo o el olvido? La respuesta fácil acude al talento para resolver ambas preguntas. No siempre es así. En El ruido y las nueces se cuenta la historia de Xavier Cugat, un español que llegó a Colombia con el brillo de la fama internacional y aquí fue rechazado al punto de ser retado a duelo por un periodista. No siempre la razón está afuera. A veces está dentro del artista. Ahí está, para corroborarlo, el caso del niño suizo colombiano que lo tenía todo para conquistar los escenarios del mundo, pero decidió dar un paso al costado y dedicarse a otros menesteres musicales.