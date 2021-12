Serrat se despedirá de Colombia con último concierto

Con la gira “El vicio de cantar 1965 - 2022” llega a su fin la carrera artística, de 57 años de historia, de Joan Manuel Serrat.

El cantor español, de 78 años de edad, decidió despedirse personalmente del público que lo ha acompañado durante más de medio siglo.

La gira recorrerá América Latina y España, concluyendo en su ciudad natal, Barcelona, luego de unos 70 conciertos.

Sobre su despedida, Serrat expresó en una entrevista a El País: "Antes de que me despida un virus, la salud o el público, prefiero hacerlo yo. Cuando comencé no me planteé un final, pero lo que ha pasado estos dos años lo ha hecho".