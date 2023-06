¿Cuáles son esos rasgos de las emociones tristes que más imperan aquí?

“El libro tiene tres capítulos centrales sobre emociones tristes. El primer capítulo está destinado al miedo. El miedo empieza con la Conquista. La Conquista produjo pavor en las comunidades aborígenes y continúa después con el catolicismo, con el miedo al infierno, que no son miedos exclusivos de América Latina. Eso también existía en el medioevo, en Europa, y siguió existiendo durante el Renacimiento y la modernidad. Pero esos miedos eran muy persistentes y muy fuertes en América Latina.

Y después eso se extendió cuando llegaron los caudillos en el siglo XIX con las guerras civiles. El miedo es una emoción conectora. Entonces el miedo llama a la venganza, al resentimiento, a los odios. Hay un segundo capítulo sobre la desconfianza, que es otra emoción muy persistente en América Latina. Los niveles de confianza son muy bajitos en Colombia y en América Latina en general. Es sobre la desconfianza y otras emociones asociadas con ella. Y hay un tercer capítulo al que le presto particular importancia y en el que me detengo más que en los anteriores, que es sobre el delirio, una emoción muy importante, barroca, quijotesca, que está muy relacionada con una característica del barroco que era esa idea de que no había una frontera muy clara entre la realidad y la ficción. Y el Quijote es una muestra palpable de eso. No sabe si vive una realidad, si vive un sueño.

¿Y cómo incide este legado en nosotros?

“Esa frontera entre la realidad y la ficción es muy difusa. Y eso ha sido muy importante en América Latina para la ficción y para la literatura, que es nuestro producto de exportación más notable. Pero para la política ha sido nefasto, porque ha llevado a la utopía, a la desmesura, a los proyectos maximalistas, tanto por el lado de la izquierda como el de la derecha, tanto en los conservadores como en los liberales del siglo XIX. Y eso ha producido grandes pesares en América Latina. A partir de ese capítulo y en los capítulos finales el libro es un llamado a la moderación, a la mesura, a pensar menos como quijotes y más como Sancho Panza. Es decir, a pensarnos de manera más pragmática, más con los pies en la tierra”.

Ya es un lugar común señalar que las redes sociales han potenciado la emocionalidad de los electores y que los políticos han sabido aprovechar ese fenómeno...

“Sí, en los últimos capítulos del libro abordo el mundo contemporáneo y particularmente el mundo de las redes sociales, que es un mundo muy emocional. Estamos reemplazando una democracia, digamos, dialógica, basada en argumentos y en la confrontación de ideas, por una discusión pública inmediatista, fugaz, totalmente ligada al momento presente, y sin mucha reflexión, muy emocional. Una cosa que está causando mucho temor en las redes sociales es que la representación que tienen los radicales es mucho mayor que la representación que esos radicales tienen en la realidad misma. Es decir, en las redes están sobre representados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el país donde más se ha hecho investigación sobre esto, el porcentaje de radicales en las redes sociales llega a ser el 60%, mientras que en la realidad esos radicales no pasan del 15, 16%.

La sociedad es mucho más moderada, más ponderada que lo que dicen las redes sociales. En las redes sociales aparece una sociedad muy radicalizada y el gran peligro que existe es que las elecciones estén obedeciendo a ellas y no a la realidad, que es mucho más ponderada. Ese es el gran temor que tenemos, que la gente esté votando por la manera como ve la sociedad en las redes y no por la manera como realmente se siente”.

Y esto me lleva preguntarle por el hecho de que el presidente Gustavo Petro convierta Twitter en una agencia de noticias, en una agencia donde desvirtúa informes críticos de la prensa o donde afirma otras narrativas...

“Cuando ve que tiene dificultades en sus tareas administrativas y en el ajetreo cotidiano de la política y de su relación con el Congreso, el presidente Petro acude a las calles para alentar a sus seguidores. Lo cual es delicado, por no decir peligroso, porque es una manera de soslayar el debate racional, el debate de ideas, sobre todo en el Congreso, y llevar el debate a la calle. A eso responden sus opositores haciendo lo mismo, organizando marchas en la calle para oponerse al gobierno, lo cual nos pone en el riesgo complicado de que la democracia se convierta en una pelea de calle, o en manifestaciones callejeras, cada una más emocional que la otra.

La democracia necesita reposo, reflexión y argumentación de lado y lado, y necesita procedimientos establecidos, leyes, para tomar decisiones cuando hay desacuerdos. Zanjar esos desacuerdos acudiendo a las emociones populares es algo delicado. Y ese es un rasgo que no solamente lo vemos en el presidente Petro, sino que es un rasgo muy característico en América Latina, un rasgo populista”.