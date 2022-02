En América Latina, los idealistas –José Martí, Camilo Torres, Roque Dalton– mueren pronto mientras los tiranos –Porfirio Díaz, Augusto Pinochet, Fidel Castro– tardan en hacerlo. También hay una íntima y oscura conexión entre el intelectual y el hombre de armas, y cada tanto las rupturas políticas llegan hasta la raíz misma de la cultura continental, las revoluciones. De estos asuntos se ocupa el ensayista colombiano Carlos Granés en Delirio Americano, el más ambicioso y extenso de sus libros. EL COLOMBIANO conversó con el escritor sobre las pesadillas y los sueños que le han dado norte a las empresas latinoamericanas.

¿Cuáles fueron los acontecimientos en su vida y en su formación intelectual que lo llevaron a escribir Delirio americano?

“La verdad, yo no sabía en qué me estaba metiendo, uno empieza a trabajar guiado por preguntas, por dudas, por intereses, por la curiosidad y uno lee, investiga y tira de ciertos hilos sin saber que esa primera pista va a conducir a ciertos hallazgos y que esos hallazgos abren nuevos interrogantes y que esos interrogantes, una vez contestados, despiertan nuevas preguntas, y así fue. No sabía exactamente que este libro iba a ser con ese nivel de profundidad, de rigurosidad y de ambición. Creí que iba a ser un libro solamente de vanguardias artísticas, es lo que pensé inicialmente.

Entre 2010 y 2017 estuve recopilando mucha información, leyendo, organicé seminarios sobre estos temas como uno en los cursos de verano de la Complutense sobre vanguardias latinoamericanas, sobre Octavio Paz, Cortázar, García Márquez. Es decir, me venía preparando bastante, venía como en un entrenamiento para enfrentarme a la pelea por el título y finalmente en 2017 empecé a trabajar en esto y tardé cinco años completos en acabarlo”.

¿Cuáles fueron esos libros o autores que le ayudaron a encontrar el tono?

“En realidad, yo leí a muchísimos ensayistas latinoamericanos. No sabría decir cuál de todos ellos me dio las claves y las pistas para escribir este ensayo, supongo que muchos. Sí, claramente tengo un referente en el ensayo latinoamericano que es Octavio Paz: él me ha nutrido intelectualmente, a través de sus ensayos he visto las posibilidades que tiene el género, me he dado cuenta de que el ensayo es una forma literaria artística, que el ensayo puede ser riguroso, imaginativo y creativo, entonces ese es claramente mi referente. No sé si hay precedentes exactos del ensayo que escribí: que combine de una forma tan clara cultura y política. Escribí el libro precisamente porque no había uno que hiciera eso.

Leí a muchos ensayistas: los hermanos Henríquez Ureña, Vasconcelos, Ugarte, González Prada. A los posteriores: Galeano, desde luego Octavio Paz, los más jóvenes como Volpi, también los filósofos y los ensayistas que hicieron ensayo de interrogación nacional como Samuel Ramos en México, Ezequiel Martinez Estrada en Argentina, es decir, intenté leer todo lo que el tiempo me permitió. Pero entre todo esto creo que no había un libro que hiciera lo que yo quise hacer en Delirio Americano”.