Así les toca grabar a los actores desde la casa en cuarentena

Dany Hoyos, creador e intérprete de Suso, el paspi, reconoce que grabar desde la casa es muy difícil, en especial porque al no tener la presencia del público es complejo determinar si este se ríe o no. “Como artista me hace mucha falta la gente, ver sus caras, sentir sus abrazos, observar sus reacciones, pero ha sido un reto bacano, me gusta aprender cosas diferentes”, comenta él, que desde su casa está grabando The Suso’s Show.

Relata que estar pendiente de la cámara, cuadrar los planos, las luces y el sonido significa un trabajo triple, “pero hay que adaptarse y meterse en esas nuevas dinámicas”. Recuerda que para las grabaciones en estudio de su programa el equipo técnico es de 20 personas, mientras ahora en su casa solo está él y su compañera. En esta temporada del espacio, en cuarentena, está haciendo puestas en escena, tomas que le pueden tomar hasta tres horas.

Adrián Parada, músico comediante y actor, reconoce que lo más complicado es depender de la tecnología, de una señal de internet o de un aparato. Dice que la clave, en especial cuando son transmisiones en vivo, como el caso del programa Los Probones, que emite los jueves, a las 8:00 p.m., por su canal de YouTube, está en “la escucha agudizada”, para saber en que momento entrar o salir de la escena o del diálogo.

Añade que en las producciones por video, desde la casa, los contenidos tienen que ser distintos a los que se hacen en el teatro, para evitar las distracciones del hogar, desde donde no hay un compromiso 100 % con el actor o la obra. “Cuando se hace Stand Up Comedy es muy complejo, es hablar solo, confiar en que la gente te está siguiendo e imaginar su risas”.

Desde un nuevo escenario, desde la sala o la habitación, los rodajes no se detienen, se transforman.