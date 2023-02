Ese arte sobre arte no ha caído en el olvido. Actualmente la muestra “Cuadros vivos”, del Museo de Antropología y Arte de Jericó, Maja, repite esa propuesta pero en otro material y otro tipo de acercamiento con las comunidades de este municipio patrimonial.

“La tía lola”, un óleo sin fecha del pintor Vélez, natal de Itagüí y quien vivió entre 1897 y 1967, representa a una modista en su máquina de coser con su lentes de aumento de moldura redonda, camisa blanca y una tela con pliegues sobre la mesa.

En el pasillo del Maja que exhibe esta propuesta el espectador se topa con una fotografía de la pintura, al lado de la cual hay una foto de igual formato en la que se recrea de forma bien lograda la imagen. Así también vuelve a dársele “vida” a obras como “Las tejedoras” (1918), una acuarela de Vélez, o un cuadro en la misma técnica de Débora Arango en la que dos mujeres bañan a un bebé en una ponchera, o un cuadro de Cárdenas con campesinos y campesinas en sus faenas.

Lo que llama la atención del conjunto, sin embargo, no es cómo logran realizar registros tan similares (no siempre igual de logradas), sino los contrastes que se advierten en un pequeño gesto, un pliegue, una inclinación: en ellos está el detalle de los modelos o actores y del lente fotográfico que decidió dejarle algo a la espontaneidad del momento y no sólo al afán de crear una réplica. Es en ese pormenor, o descuido incluso, en el se percibe la viveza de la obra, ahí donde la tejedora de la foto hace un gesto que difiere a la de la pintura.