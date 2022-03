Según revelaron allegados al músico, su garganta se irrita, y las vías respiratorias le dificultan el cantar. “De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”, escribió Bunbury en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram @bunburyoficial, donde tiene más de 800.000 seguidores.

Los problemas médicos de Bunbury se remontan al año 2015 cuando comenzó a padecer constantemente de una laringitis, que le genera mucho dolor y dificultades para respirar, que pese a múltiples diagnósticos y tratamientos no ha podido superar.

Los padecimientos desaparecen cuando no está en escena, cuando no está trabajando con su voz. “Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice”, sentenció el artista de 54 años de edad.

No descartó seguir en la música, pero en el rol de compositor y productor.

“En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250.000 y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas (tapabocas) ni celulares. ¡Gracias sinceras!”, puntualizó el músicos nacido en Zaragoza, España.