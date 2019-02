Joselo Rangel: de las letras de Café Tacvba a las de su libro

“Bueno Joselo, establezcamos esto de una vez: ¿cuál es mejor, Star Wars o Star Trek?”. Sonríe, sabe que no es una pregunta tan fácil de responder, al menos para él, pues además de ser músico, desde siempre ha sido un fanático de la ciencia ficción.

Joselo Rangel, guitarrista de Café Tacvba, ha estado transitando entre mundos, específicamente dos muy distintos. Aunque no ha sido precisamente a bordo de la USS Enterprise o el Millenium Falcon, sino en buses, aviones y carros que lo llevan de un escenario a otro.

La música, evidentemente, es el primero de esos universos. Por 30 años, Rangel ha integrado la agrupación mexicana y ese ha sido el oficio que lo ha llevado a recorrer este mundo varias veces.

Pero el otro lado de su vida es ese que trae consigo desde la infancia y el que lo impulsa a preguntarse qué hay fuera de la tierra: la ciencia ficción. Desde muy pequeño era un apasionado por los cómics o cualquier otra clase de publicación que incluyera una aventura a bordo de nave espacial. Se encerraba entre las páginas por horas y se disponía a viajar.

Durante su juventud leía juiciosamente la revista Duda, que en la década de los 70 en México era una de las puertas a lo desconocido y a Joselo le encantaba. Y como esa publicación, también recuerda particularmente haberse fascinado después de leer el libro A Vuestros Cuerpos Dispersos, de Philip José Farmer, un exponente estadounidense de este género en la literatura.

“Yo fantaseaba que escribía”, recuerda sobre esa versión más joven de sí mismo, que se perdía entre relatos acerca de seres distintos.

Empezó de a pocos a crear sus relatos, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Tiene la teoría de que por eso empezó a tocar la guitarra, “para componer canciones y contar historias”.

La música resultó saliendo muy bien. Este año cumple tres décadas de estar creando narraciones musicalizadas junto a sus amigos, una labor que es difícil mantener por tanto tiempo.

Desde hace un poco más de cuatro años decidió ponerse a escribir en forma. Arrancó con una columna llamada Crócknicas marcianas en el diario mexicano Excélsior, donde todavía habla sobre sus percepciones de la realidad, pero no olvidó la ficción: presentó el libro One Hit Wonder (2015), que compilaba una serie de cuentos, también escribió un guion que participó en Sundance y en 2018 publicó su primera novela, Los Desesperados, una fusión entre esos dos mundos que han moldeado su vida: la música y el espacio exterior.

Los desesperados del rock

Lo primero que Rangel deja claro sobre su pieza es que no es una biografía de Café Tacvba. La conforma un trío de músicos que, eso sí, se topan con personajes de todo tipo. Algunos se asemejan a personas que el guitarrista se ha encontrado por el camino en su carrera.

El grupo de su libro no solo se encuentra con los percances típicos de una banda emergente o relata chistes estereotípicos sobre quienes tocan la batería o el bajo, incluye ovnis, amenazas apocalípticas y amores.

Sobre el nombre, su reflexión es sencilla: “El rock está hecho de puros desesperados”, quizá porque es un género que, se dice, está en extinción.

Sobre la pregunta acerca de Star Wars o Star Trek no hay una respuesta certera, pero recuerda con afecto la primera vez que se vio una película de George Lucas en el año 77. “Yo era el target perfecto para esa película”, y siente que esa franquicia le cambió la vida. De Star Trek le gustó siempre Spock, y claro, es difícil dividir esa clase de amores.

Por ahora sigue visitando Colombia frecuentemente, estuvo presentándose en el Jamming Festival este fin de semana con su banda, y quizá en un futuro sí escriba la biografía de Café Tacvba, pero sabe que será dentro de mucho tiempo. “Pete Townshend de The Who escribió la de su grupo a los 70 años, a mí me falta un poco –cuenta–. Estoy guardando las historias para ese momento”.