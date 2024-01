En esta entrevista con EL COLOMBIANO deja ver su mirada sobre el cambio cultural, y cómo concibe que nos vemos como nación, su relación con Antioquia y las disputas por el pasado y el patrimonio, que pasan por la conmemoración del centenario de La vorágine y el debate sobre el futuro del galeón San José.

Cuando llegó al cargo, hace seis meses, el Ministerio cargaba con una larga interinidad, baja ejecución, ¿cómo lo encontró y cómo decidió enfrentar el reto?

“Encontré un Ministerio con un nivel de presión alto, en el sentido no solo humano, sino también como institución, no solamente por lo que estaba ocurriendo en este gobierno, venía, a mi modo de ver, desde la presidencia de Iván Duque, cuando se tomaron decisiones de desinstitucionalizar el Ministerio y convertirlo en un proyecto de economía naranja, política con la que estuve abiertamente en contra. Se eliminaron algunas direcciones, se rompieron las áreas, se quitaron los coordinadores para crear megacargos. El Ministerio estaba en una crisis muy compleja”.

La economía naranja es cosa del pasado...

“La cultura no puede ser sometida a la lógica de un sistema tan voraz como el capitalismo y el neoliberalismo, porque desaparece. Cuando uno quiere volver productivo todo, en términos económicos, le quita su esencia y sus posibilidades de productividad simbólicas”.

¿Cuál es para usted el camino a seguir?

“No me gusta quedarme quieto y planeando. Entonces lo que hice fue recoger lo que había, ordenar la ejecución de los recursos, que no se perdiera ese dinero, porque es de la gente por la que he trabajado toda la vida”.

En esa transición con el gobierno anterior, quedó el Plan Nacional de Cultura 2022-2032, que se entregó semanas antes de la posesión de Petro. ¿Cómo ha sido su mirada sobre ese plan, pensado desde esa economía naranja?

“Es un muy buen ejemplo de la reflexión sobre la tarea del Ministerio de Cultura en los últimos 26 años. El trabajo del Plan Nacional Decenal de Cultura fue serio, juicioso, de mucha gente, muchos gestores reuniéndose, trabajando, opinando. Cuando llegué hicimos unas sesiones de trabajo para releernos, para examinarlo. Había unos énfasis que quitamos, todos los de la economía naranja. Una vez hicimos esa criba, lo sometimos a unas pruebas ácidas con expertos en todo el país. Nos reunimos durante tres meses a reexaminar el documento, a editarlo, hacerlo claro y transparente para todo el mundo. Ya está listo y este año lo vamos a presentar”.

Fue una reedición del plan...

“Sí, respetando los acuerdos que se lograron con más de dos mil personas que se reunieron durante dos años a pensar ese documento”.

También está en revisión la Ley General de Cultura del 97, ¿qué “reedición” le espera en sus manos?

“Me gusta lo que decía Jesús Martín Barbero, aunque era irónico, que la Ley General de Cultura era una muy buena ley, pero seguía siendo una ley que tenía que ser reeditada, una ley para el siglo XX y no para el XXI. Él ya veía que la emergencia de todas las sensibilidades que aparecieron como derechos a través de la Constitución del 91 no se expresaban con un énfasis mucho más amplio e importante en esa ley. Estamos revisando cómo ha avanzado el sector, cuáles son esas sensibilidades LGBTIQ, indígenas, afro, palenqueros, raizales, del pueblo rom, que componen el país, las mujeres mismas, y qué cosas nuevas han aparecido. Hace 26 años, el tema de la inteligencia artificial ni siquiera estaba en los cálculos de la gente común y corriente, el tema digital no había atravesado este camino que nos ha conducido a la globalización de hoy. Estamos ante un mundo distinto, ante unas sensibilidades distintas de los jóvenes”.

¿Hay un énfasis en las juventudes?

“Tenemos que responderles a los jóvenes hoy en Colombia. Es el sector que se expresó de una manera libre y al que le agradezco. Este gobierno está aquí, en buena parte, por esos jóvenes inconformes, que en muchos casos supieron protestar de una manera que me quito el sombrero, pacífica, cultural. Llenaron las ciudades de música, de arte, de monumentos. Es una lección que uno tiene que aprender. Y esa ley tiene que expresar eso”.