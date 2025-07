Tostao compartió su pasión por la música con niños en el festival Vibra Urabá

“Una razón por la que a mí me gusta hacer estas cosas es porque como lo mencioné ahí, a mí me cambió la vida un día viendo un grupo haciendo música. La charanguita se llamaba el grupo. Entonces yo dije: ‘Pucha, yo quiero hacer eso’. Pero era un grupo de pelados”, dijo el cantante cuando EL COLOMBIANO le preguntó por la apertura del escenario a los niños. Esta actitud se entiende a la luz de la cercanía que existe entre la música de Tostao con las vivencias de la gente de las regiones colombianas, en especial con aquellas con raíces afro.

El artista señaló que sus canciones son un reflejo de los territorios y de la vida de la gente. “Mi música habla de los territorios, de la vida de la gente y es la radiografía de esa banda sonora. Aunque no necesariamente a mí me guste decir eso hablado, me gusta decirlo cantado”. Explicó que cantar permite transmitir un mensaje de manera más efectiva: “Hay algo que aprendí de tanto cantar en vivo, es que cuando estoy hablando hay cierta atención de la gente. Pero cuando estoy cantando es como que tengo la atención más la emocionalidad. Así el mensaje llega más fácil”.

Sobre cantar en los territorios que inspiran su obra, afirmó que no es algo tan frecuente como podría pensarse: “Paradójicamente, nosotros que cantamos música de territorio y ahora lo que lo hago como solista, se viene poco a estos lugares, a la región. Uno va a festivales en Bogotá, Medellín, Pereira, pero casi no a las regiones, por todo el andamiaje de traer un tipo de sonido, no es tan común. Pero cuando hay la oportunidad, yo me quedo ahí en la prueba de sonido, el tiempo que dure, porque me parece importante”.