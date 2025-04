“Ninguna foto es más importante que la dignidad de la persona que está enfrente”: Federico Ríos

Entonces intenté por el arte, pero no sé, estaba muy pequeño y no tenía un carácter muy férreo [...] Mis papás estaban muy preocupados de que yo quisiera ser artista y, finalmente, terminé estudiando periodismo porque alguien me lo aconsejó. Esa persona dijo las palabras mágicas en el momento adecuado y yo entré a la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, donde encontré unos profesores que fueron mis maestros porque me ayudaron y apoyaron de una manera que iba más allá de las clases”.

Finalmente, yo volví a la casa con una idea muy loca para esa edad y les dije: ‘Yo me quiero ir con mi papá para el Amazonas’. Si hoy en día el Amazonas es todavía un destino nuevo, que un niño quisiera ir allá en 1986 era absurdo. Yo me fui para allá con mi papá e hice unas fotos con una camarita sencilla que era una Kodak XRC 110, una de esas alargadas de negativo. Yo estaba interesado en hacer fotos.

“Después de ese episodio tan temprano hubo otro como a los 6 o 7 años cuando hice la primera comunión, que en una familia manizaleña católica como la mía era una gran cosa. Entonces mis padres, en medio de las dificultades económicas, me dijeron: ‘Te vamos a dar un viaje, pero no podemos ir los cuatro. Debes escoger a dónde y si vas con papá o mamá’.

Yo en ese momento estaba muy pequeño y no entendía qué pasaba. Me tomó muchos años darme cuenta que esas reuniones en mi casa, de gente riéndose y mi papá contando sus historias a partir de mostrar las fotos de Egipto, realmente eran un puente de comunicación increíble. Para mí eso era sorprendente. La foto era una herramienta para contar una historia que había ocurrido al otro lado del mundo, de un lugar al que nadie de los que estaba ahí escuchando había ido. Yo creo que desde ahí quedé jodido”.

“Yo me di cuenta de cómo me había empezado a interesar la fotografía muy tarde en la vida. Cuando yo era un niño, mi papá, que viene de una familia campesina súper pobre, consiguió una beca para estudiar su posgrado en Egipto. Cuando él regresó, yo tendría dos o tres años.

Antes de ser freelancer, usted trabajó en El Tiempo, El Espectador y EFE. ¿Cuál fue su primer gran proyecto?

“Mi primer proyecto grande fue con EFE. Yo era el fotógrafo corresponsal de agencia en Medellín y empecé un proyecto de fotografía en la Comuna 13.

Estuve un año fotografiando a los grupos armados de la comuna, cómo funcionaba su mercado de drogas, cómo era la violencia y cómo los jóvenes vivían sin ningún tipo de expectativas.

Uno de los recuerdos que tengo de esa época es que había un muchacho que le decían ‘El soldado’, un chico alegre, bacano. Una noche yo estaba fotografiando a los de los combos y él estaba ahí. Al otro día fue a buscarme y me pidió que lo acompañara a su casa. Yo fui con él y cuando llegamos a la casa me dijo: ‘Mire, es que ayer nació mi hija y yo quiero una foto’.

La casa era de una sola habitación en la que había una cortinita pequeña para un inodoro, una camita y una estufita de dos puestos. Un lugar sumamente precario. Yo hice unas fotos de ellos tres con la bebé y le dije que al otro día se las entregaba. Yo imprimí las fotos, fui a la casa, toqué y nadie me abrió. Me fui a buscar a los del combo y les pregunté por él, me dijeron que a él lo habían matado la noche anterior.

Para mí eso fue tan impresionante, pero también tan contundente, porque yo pensaba que, en medio de esa tragedia, esa niña y esa madre tenían una foto con su padre del último día de vida de él y del primer día de vida de la niña. Y así pasó con muchas otras personas que vi morir en la Comuna 13.

Ese creo que fue mi primer gran proyecto como fotógrafo [...] En ese momento empecé a trabajar en la idea de volverme freelancer y renuncié a la agencia. Me acuerdo que después publicamos en El País de España una portada que tenía como titular Ya no hay virgen para los sicarios. La ciudadanía entera estaba enojadísima conmigo porque decían que yo no podía proyectar esa imagen de la ciudad y me mandaron cartas de la vicepresidencia, de la Alcaldía y de la Gobernación.

Yo pensaba: ‘Pero esto está pasando. O sea, no es culpa mía, yo estoy fotografiando lo que está pasando, yo no estoy inventando eso’. Había un montón de gente negando el reportaje, diciendo que era mentira y para mí fue un momento de confrontación y de decir lo que vi. Entonces tomé más firmemente la decisión de seguir documentando lo que estaba un poco detrás de la cortina, lo que era menos evidente o lo que la gente no quería hablar ni enfrentar de alguna manera”.

En su fotolibro Verde está el trabajo que usted hizo durante 10 años al fotografiar el conflicto armado en Colombia. ¿Cómo transformó ese proyecto la manera en que veía el conflicto?

“Julie Turkewitz, mi compañera de trabajo en The New York Times, tiene un dicho maravilloso y es que si periodísticamente uno quiere hacer una serie, lo mejor es no pensar en hacer una serie. Tiene toda la razón.

Cuando yo empecé a hacer Verde, no estaba pensando en realizar un proyecto sobre el conflicto armado para que después pasara esto y esto. No, nada de eso. Yo solo hice un viaje y ahí comenzó todo: me fui a Toribío, donde las Farc habían derribado un avión de la escolta presidencial. Tomé algunas fotos y me di cuenta que eran muy interesantes porque eran pocas las que habían sobre ese asunto. Ahí comencé a llamar a medios nacionales y en La Silla Vacía hice mi primera publicación como fotógrafo independiente [...] Luego, empecé a interesarme más y más, a viajar para continuar fotografiando a las Farc, pero me tomó muchos años pensar en que todos esos viajes podían ser un solo cuerpo de trabajo. Es más, yo estaba en negación.

Santiago Escobar Jaramillo, mi mejor amigo y mi editor, fue el que me dijo que ahí había un libro. Cuando nos sentamos a ponerle orden ya había pasado la firma de los Acuerdos y todo”.

¿Con Darién también pasó lo mismo?

“Exactamente así. Yo hice por primera vez unas fotos para un reportaje. Luego llegó el segundo, el tercero, y empiezo a acumular. Estos proyectos se ven cuando uno mira para atrás. Hay fotógrafos que logran hacerlo mirando hacia adelante, pero a mí me cuesta, no es mi estilo [...] En esto hay una cosa muy particular y es la pregunta de cuándo se cerrará un proyecto porque queda uno en el aire cuando se pregunta por el momento de darle punto final.

Para mí, ese punto final ha sido más un punto seguido, un punto de hasta aquí va el libro, pero el proyecto en sí mismo sigue viviendo. Por ejemplo, hay fotos que he seguido tomando después del 2021 que perfectamente podrían habitar dentro de Verde.

Lo que quiero decir es que publicar no es abandonar el proyecto, porque los proyectos habitan en mí. Entonces no sé hasta cuándo voy a hacer fotos del conflicto armado en Colombia, de migrantes en Latinoamérica, porque todo esto es una constante evolución y son cosas que a mí me preocupan de manera tan esencial que sigo fotografiándolas”.