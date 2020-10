La escritora Sara Jaramillo Klinkert cuenta que le es difícil recordar ese momento exacto en que cayó rendida al encanto de Sherezada en Las mil y una noches, “solo sé que desde muy niña sus cuentos reposaron bajo mi almohada. Adoraba agarrarlos al azar y comprobar que podía leerlos cinco veces, quince veces, un año entero sin cansarme. Sin embargo, me tomaría mucho más de mil noches entender por qué me parecían tan fascinantes. No era por la atmósfera exótica y lejana que relataban, aunque también;...