Quería estar feliz haciendo esta película y reírme de todo”, Simón Mesa Soto sobre Un poeta

Un poeta, la nueva película del director colombiano Simón Mesa Soto, se estrenó esta semana en el Festival de Cannes y los comentarios han sido bastante buenos. Le puede interesar: Rock al Parque 2025 anuncia las primeras bandas confirmadas “Es una gran película que calienta el corazón. Es una noble heredera del cine social y poético de los años 70’, sin pretensiones formales pero con una sensibilidad extraordinaria”, dijo el crítico turco Mehmet Basutcu. “Sinceramente, es una de las mejores películas que he visto hasta ahora (y ya he visto 20). Tiene de todo: humor, reflexión y crítica social. A través de una historia íntima, el director retrata la sociedad colombiana con precisión y honestidad, sin caer en miserabilismos ni caricaturas. El casting es excelente. Es una película que realmente merece un premio. Me encantó”, dijo Gabriela Bravo Chiappe. La película, que está compitiendo en la sección “Una Cierta Mirada”, cuenta la historia de Óscar Restrepo, un hombre obsesionado por la poesía, pero sin gloria. Es la historia de muchos artistas y el temor de todos: el fracaso. A Simón le pasó, la película nace de su propio temor, pero él lo convirtió en comedia.

Aunque lo suyo no puede ya ser un fracaso. Un poeta es su segunda película y esta es su cuarta participación en el Festival de Cannes, donde ya se ganó una Palma de Oro con el cortometraje Leidi (2014). EL COLOMBIANO habló con él.

¿Cómo se siente con los comentarios que ha recibido la película?

“Estoy un poco aturdido, trato como de no leer o ver mucho, pero estamos contentos, es un momento bonito después de tanto trabajo, ver la sala llena en la premiere... El poeta estaba ahí todo contento y nervioso, yo también, y la gente muy emocionada, se reían, que era algo que también me generaba mucha expectativa, entonces han sido días bonitos”.

¿De dónde viene esa pregunta por el arte y el fracaso? Ha dicho que esta es su película más personal... el poeta también es usted

“Y lo sigo siendo. Digamos que precisamente por ese proceso tan complejo que es hacer películas, uno puede llegar a momentos de frustración. El poeta es mi segunda película, y con la primera estuve un poco conflictuado porque tomó mucho tiempo, no logramos financiarla totalmente y cuando la terminamos llegó la pandemia, entonces la tuvimos que guardar un año porque no podíamos mostrarla. Y, claro, en la pandemia uno tenía todos esos sentimientos encontrados, y el cine es muy difícil, la mayoría de las personas que hacemos cine en Colombia tenemos un montón de trabajitos para sobrevivir, entonces a medida que los años pasan, y no tenés estabilidad económica... Pensaba que mis papás tenían razón y dije que me iba a dedicar a ser profesor, porque yo soy profesor, entonces me imaginé como estos ‘profes’ míos en la universidad, que intentaron hacer cine pero no lo lograron porque a la generación que creció entre los 80’s y 90’s como que los absorbió en un momento muy específico de Medellín la bohemia y muchos de ellos sucumbieron al poeta maldito”.

Cómo a la idea del poeta maldito...

“Al cliché, y la película juega con eso y lo aborda a través de la comedia para generar esa parodia, porque yo al verme como ‘uy, yo voy a ser como estos bohemios’, y dije no, voy a jugar con eso para no convertirme en ese profesor, entonces hice la historia de un poeta profesor, pero la película habla mucho de las frustraciones personales en el proceso de creación”.

¿Por qué quiso que fuera una comedia?