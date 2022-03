Tras muchos años de guardar hermetismo sobre su vida privada, fue la misma Fanny Lu la quien decidió contar, en una canción, lo que hoy está pasando con su vida. En Valió la pena, título del sencillo que estrenó hace un par de semanas, la artista relata que está enamorada y que se va a casar (aún no tiene fecha).

“Era una canción muy personal que no estaba planeada para ser lanzada, fue el regalo de Navidad que le di a mi novio, pero nos dimos cuenta de que la podíamos compartir porque tiene un mensaje muy bonito sobre el empoderamiento del amor”, contó la artista caleña en charla con EL COLOMBIANO desde su residencia en Miami.

La cantante dice que entendió que esta canción y este momento en su vida son un regalo de Dios. “Soy súper reservada con mi vida íntima y me merecía compartir esta felicidad con tanta gente que me quiere. Mi historia de amor me ha permitido creer en los finales felices. En el amor que no duele, que no lastima, en un amor sano”.