El cine comunitario es un cine en el que las comunidades crean películas que reflejen sus vivencias, modos de habitar el mundo y valores sociales. En estas producciones, alejadas de las dinámicas de la industria audiovisual, los habitantes de los barrios son quienes están delante y detrás de las cámaras, además de que son los principales espectadores de las obras. Esa es la premisa que sostiene al Festival de Cine Comunitario En-Cuadra, que llega este año a su quinta edición y que se realiza en la comuna dos de Medellín, en la parte Nororiental. Cada año, la Corporación Mi Comuna –la entidad responsable del evento– se ve en la obligación de revisar las convocatorias públicas, de tocar las puertas de la empresa privada y de convocar las voluntades de otros gestores culturales, todo con el objetivo de realizar el Festival.

La programación del Festival, que comienza el cinco y concluye el nueve de diciembre, tendrá las proyección de los tres cortometrajes que realizaron los quince niños y adolescentes de la comuna que participaron desde principios del año en los talleres formativos ofrecidos por la corporación.

Esos talleres, cuenta Claudia Vázquez, directora del Festival, combinaron la formación en elementos técnicos de la producción audiovisual e incluyeron la preparación para que los asistentes pudieran entender las dinámicas sociales y espaciales del territorio en el que habitan. Los cortometrajes se titulan Cocinando las verdades, Raras y Travesuras divertidas.

Los temas abordados en los trabajos audiovisuales dejan ver con claridad la finalidad del cine comunitario. En el primero los niños le cuentan a sus padres sus pensamientos y emociones antes las cosas de la vida. En el segundo se narra una historia relacionada con el acoso y la violencia en los ambientes escolares. Y en el tercero se denuncia la perdida de un parque infantil de la zona, que fue ocupado por los adultos y por las motos. “El cine comunitario es una reflexión de orden contextual que le permite a los chicos y a las chicas reconocer el barrio en el que viven, pero, además, les ayuda a identificar su rol allí”, dice Claudia.

La programación incluye los trabajos de otros colectivos audiovisuales de la ciudad y la proyección del filme Provisorium, del director Markus Lenz. Esta obra registra la vida de dos excombatientes de las Farc y de su lucha por construir una nueva vida lejos de los fusiles y las balas.

La programación completa se puede consultar en las redes de la corporación.