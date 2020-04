Francisco quiere una Iglesia de puertas abiertas

Gramática del cuidado

El Papa ha enseñado que es importante practicar la compasión y establecer una plataforma humana de relaciones que abran a la esperanza y sean un bálsamo para aliviar el desaliento emocional.



Compasiòn

Sin compasión, el observador no se involucra en lo que observa y pasa por alto, indica Fernández. En casos como el cuidado de enfermos es fundamental reescribir nuestra misión de hacernos cargo.



Enfrentar la cultura del descarte

En una sociedad en la que priman la utilidad y la comodidad, es precisa una “terapia de la dignidad” que reconozca el valor de todas las personas humanas por lo que son y no por lo que tienen o lo que hacen.



Globalización de la solidaridad

Hay una tendencia al individualismo que hace que solo nos preocupemos de nuestro bienestar. Por eso toda persona de buena voluntad está llamada a “desafiar la globalización de la indiferencia”.



Cultura del encuentro

Allí nadie es descartado ni adjetivado, todos son buscados, porque cuentan y son necesarios para reflejar a Dios. Jesús siempre nos tiende su mano. Ocurre cuando se responde a esa invitación.



Alegrìa

La alegría del Evangelio ha de ser la nota distintiva de la experiencia cristiana. Esa alegría brota del encuentro con Jesucristo vivo y es alimentada por la presencia consoladora del Espíritu en el alma.



La fe no tiene dueños

No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de “prohibido el paso”, ni considerar que esta parcela es mía, adueñándose de algo. La Iglesia no es nuestra, es de Dios.



Revolución de la ternura

Estamos llamados a acoger a los demás con ternura. Se caracteriza por el amor que se acerca y se hace concreto para conocer las necesidades de las personas y del medio ambiente.



Iglesia pobre para los pobres

La Iglesia es pobre cuando va más allá del funcionalismo y el afán de controlar y se dedica a servir, cuando los cristianos asumen un estilo de vida sencillo, simple, modesto y de compromiso con los otros.



Fe como punto de partida

Solo un encuentro personal con Jesús genera un camino de fe y de discipulado. Se pueden tener muchas experiencias pero solo el encuentro con Jesús puede dar sentido pleno a nuestra vida.



Misericordia

La misión de la Iglesia no es condenar sino hacer posible el encuentro con Dios, que es misericordioso. No hay que juzgar a los demás, no hay que condenarlos: así se imita la misericordia del Padre.



La iglesia está afuera

Una comunidad cristiana que se dedica a mirarse a sí misma y se enferma. Por eso es necesaria una Iglesia que salga a las calles a anunciar la esperanza que le ha sido confiada.



Cuidado de la casa común

La ecología integral es inseparable de la noción de bien común y del “conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno”.