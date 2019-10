Guns N’ Roses y The Strokes encabezan el cartel de Estéreo Picnic 2020

Tres días de música le esperan a los festivaleros colombianos. Del 3 al 5 de abril de 2020 llegará la undécima edición del Festival Estéreo Picnic que realiza a las afueras de Bogotá en el Campo de Golf Briceño 18.

Los tres nombres que encabezan la lista son dos roqueros y uno muy electrónico: Guns N’ Roses, The Strokes y The Chemical Brothers.

Con la presencia de Axl Rose, Slash y Duff McKagan, la banda que popularizó November Rain, Welcome to the Jungle y Sweet Child O’ Mine marcará su cuarta visita al país. La última presentación del grupo en Colombia fue en el estadio Atanasio Girardot en 2016.

Desde Nueva York llegará The Strokes, un grupo que ya había sido uno de los grandes nombres del cartel del Estéreo Picnic en 2017. Su vocalista, Julian Casablancas, y el guitarrista Albert Hammond Jr. ya habían presentado actos solistas en el festival.

The Chemical Brothers (conformado por Tom Rowlands y Ed Simons), que visitó Colombia en 2015 como uno de los artistas principales del Sónar Bogotá, estará de regreso. La agrupación está activa en la escena del house desde comienzos de los noventa y se ha dado a conocer a nivel mundial con éxitos como Galvanize, Star Guitar, Swoon y Hey Boy Hey Girl.

Un digno representante del funk estará presente: Nile Rodgers & Chic es otra de las grandes apuestas por llevarle al público un pedazo de historia musical. Rodgers, con más de 40 años de carrera, fue uno de los productores insignia del funk y el soul a partir de los setenta. Con Chic logró canciones memorables de la época como Le Freak y Good Times.

El reggae lo aportará el grupo puertorriqueño Cultura Profética, que está próximo a estrenar Sobrevolando, su nueva producción discográfica.

Por el lado de la música electrónica, el público podrá disfrutar del espectáculo de la banda británica Hot Chip, que en 2020 cumplirá dos décadas de carrera artística. El dj neerlandés Armin van Buuren será quien lleve el trance a la fiesta.

Hubo sorpresas: El Binomio de Oro se estará presentando por primera vez en este evento musical. Se le compara con el anuncio del festival el año pasado cuando dio a conocer que el Grupo Niche participaría en su décima edición.

Propuestas pop como las de Charli XCX, James Blake, Pabllo Vittar y Rita Ora hacen parte de la nómina. Kacey Musgraves, cantante de country y ganadora del premio Grammy 2019 a Álbum del año con el disco Golden Hour, también estará sobre el escenario del festival.

La cuota de música independiente colombiana es gruesa, es una de las banderas que el festival ha intentado fortalecer año tras año. Desde Medellín participarán grupos como Los Árboles, Margarita Siempre Viva y Mr. Bleat.

Habrá una presencia fuerte de agrupaciones bogotanas como Los Makenzy, Los Niños Telepáticos, Las Hermanas, W.Y.K., Los Maricas, Aguas Ardientes y Armenia.

Por el lado del rap, N. Hardem estará presente con su más reciente lanzamiento Tambor 2. El paisa Nanpa Básico, quien recientemente estuvo celebrando 10 años de carrera musical, será otro de los que presentará en la próxima entrega del Estéreo Picnic.

La venta de boletería estará disponible el 15 de octubre para los clientes de los Bancos del Grupo Aval, mientras que la boletería para público general se empezará a vender el jueves 17 de octubre a partir de las 9:00 a.m. en el portal Entradas Amarillas.