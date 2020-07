¿Sabe cuántos años cumple hoy Harry Potter?

Lo conoció cuando apenas tenía 11 años y ni siquiera sabía que era un mago y por qué tenía una cicatriz en su frente. Lo vio crecer, hacer amigos, aprender trucos cada vez más difíciles y se escondió con él en la capa de invisibilidad. Se sentó a llorar a su lado cuando mataron a su padrino y a tantos que quiso. Lo sintió enfurecerse, lo abrazó, lo siguió mientras sonreía con Ron y Hermione. Muchas veces quiso ser él, y se despidió con alegría por su nueva vida, pero con tristeza cuando llegó a la última página. Ese Harry Potter que se encontró chiquito en La Piedra Filosofal ya tiene 4o años. Hoy es su cumpleaños en el mundo mágico.

Forbes estima 500 millones de libros vendidos de la colección (son 7), lo que la hace la más comercializada del mundo, por encima de sagas como El señor de los anillos, la Trilogía Millemium, Dragon Ball y Perry Mason.

Marcelo Javier Perretta, seguidor argentino y líder e integrante de Los intocables de Wizard, grupo de lectores internacionales de cerca de ocho países, detalla que Harry Potter es un personaje universal no solo por su alcance sino por la conversación que ha generado.

“Desde que éramos niños se armaron esos debates para conocer su historia y vimos cuando la temática de los libros iba creciendo incluso antes de que salieran las películas. El cine llevó más al público a interesarse en el tema, pero desde antes había un movimiento grande a finales de los 90”.

Para Hilary Parra, del grupo de seguidores Medellín Privet Drive en sociedad con Asopluma (Asociación Literaria para la difusión de la literatura juvenil y fantástica), esta historia marcó a una generación. Los libros se publicaron de 1997 a 2007 y las películas de 2001 a 2011. “Tuvo demasiado apogeo en niños y adultos. Hizo que muchas personas crearán un entorno de lectura alrededor del mago y sus aventuras”.

Y añade Juliana Zapata, Booktuber especializada en literatura juvenil, que sigue vigente y no solo por sus seguidores “que son bastante fieles”, sino porque el mundo de Harry Potter sigue creciendo “con las películas de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, y eso hace que los fanáticos alimenten esas emociones y descubran nuevas cosas sobre el mito que creó J.K.Rowling”, quien también celebra su aniversario de nacimiento.

Una fecha particular

Que Harry Potter cumpla años el mismo día de su creadora, no es gratuito. “Ella siempre ha dicho que se identifica bastante con el personaje”, detalla Perretta. Él cumple hoy 40 años, Rowling 55. Ella no está, en estos momentos, tan conectada con el público por cuenta de sus declaraciones controversiales sobre la comunidad transgénero (critica lo que ha llamado el activismo trans) y un par de años atrás por la no inclusión en sus textos de personajes de la comunidad Lgbti. “Muchos pensamos que ella iba explotar un poco más eso en la película de los Crímenes de Grindelwald en la que se supone hay un romance entre dos protagonistas masculinos, Dumbledore y Grindelwald, pero tampoco lo vimos, siento que la autora tiene miedo de romper su canon y ser inclusiva”, indica Zapata.

Lejos de polémicas

Perreta piensa que sin importar la situación actual de Rowling, los seguidores van a celebrar este cumpleaños en todo el mundo (ver informe). “Porque la historia del mago ha dejado un legado importante que va más allá de lo que piense la escritora en otros temas”.

Parra detalla que lo importante de Harry es su mensaje, “inspira valentía, a tener un orden, a respetar los lazos de la familia y los amigos”, y concluye Perreta que este es un héroe que no quería serlo, “muy humano, con sus virtudes y defectos y por eso cualquier persona se puede identificar. Ha dejado huella”.

Si ve a alguien hoy vestido de Harry Potter, con sus gafas redondas y su cicatriz pintada en la frente, seguro es un seguidor de la saga que está de celebración, festejando el cumpleaños de ese personaje de libro que más de uno quisiera existiera en la vida real.