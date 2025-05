Ahora y en la hora, el libro con el que Héctor Abad Faciolince aprendió de nuevo a escribir

“Hay una frase de Conrad que leí hace poco, después de terminar este libro, que me llamó mucho la atención porque de algún modo resume lo que quise hacer en este libro. La frase es, más o menos, esta: ‘Se muere una sola vez, pero hay muchas formas de morir’. Una de las obsesiones que a mí se me despertaron cuando tuve la experiencia de Ucrania y cuando escribí este libro fueron las formas en que uno se puede morir, que no son todas iguales. No es lo mismo que uno se mate en una moto, en un accidente. No es lo mismo que uno se muera niño, no es lo mismo que uno se muera viejo, no es lo mismo que uno se muera de cáncer, no es lo mismo que a uno lo maten, deliberadamente o accidentalmente.

Me obsesioné con las muertes de mi papá y de mi mamá. Mi papá fue asesinado a sus 65 años y a mí casi me matan casi a esa misma edad. En ambos casos luchábamos por causas justas, pero mi papá fue un activista verdadero, mientras yo fui un observador. Y en el caso de esta mujer (toma un ejemplar de Looking at Women, Looking at War, de Victoria Amelina), naturalmente me impresionó mucho que ella tuviera la misma edad de mi hija y que hubiéramos estado en la misma mesa, que hubiera habido como una baraja de la muerte, una ruleta rusa de la muerte con cinco balas y que hubiéramos de algún modo cambiado de puestos y en un puesto cayó el dado señalado”.