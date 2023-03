Todo está listo para “Un mundo distinto”: horarios y hoja de ruta para el Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic compartió los horarios que marcaran la ruta del pogo, de las Ws con las manos en el cielo, de los besos y de los himnos en los cuatro días de lo que aseguran “será una versión histórica”.

También anunciaron que “Dominic Fike y 100 Gecs no podrán hacer parte del festival por cuestiones de logística”, y que en su lugar sumaron a Midnight Generation y Hot Milk además de los recientes anuncios de Mora, The Rose y el Club Bud a la jornada.

Según explicaron Llilli, Ana Sanz y David Noreña abrirán el primer día de Festival y el cierre de la última noche estará a cargo de Polo & Pan y Purple Disco Machine.

El jueves 23 de marzo será un día dedicado a la vanguardia del rock en una ruta que iniciará con Lika Nova e irá evolucionando junto a Wallows, Cigarettes After Sex, The 1975, Twenty One Pilots y Tame Impala.