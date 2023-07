“Soy superrespetuosa, pero yo tengo mi opinión y mi criterio, yo no estoy tratando de convencer a nadie, yo expongo lo que yo pienso, y el que se quiera adherir, me parece bien, pero si no están de acuerdo y me quieren criticar, insultar, a mí no me afecta”, expresa Isabella, que señala que actualmente los comediantes “no pueden hablar de nada, no pueden decir nada, porque la gente se ofende, yo pienso que es una farsa, yo pienso que en algún momento vamos a volver a lo de antes”.

Lo que viene

Tras la publicación Revivamos nuestra histeria quiere dar un paso hacia adelante “explorar otro género literario, quiero escribir una novela, eventualmente, no sé si un libro para niños, pero quiero explorar otra cosa”.

A la par ya tiene medio libro escrito sobre los 20 años de Los caballeros las prefieren brutas. “Si mañana me dicen que quieren publicarlo, perfecto denme dos meses y lo termino”.

También quiere incursionar en el mundo de los pódcast y seguir escribiendo guiones para televisión y el cine, sin importar que la llamen histérica.