“Para mí, es una cuestión estilística. El estilo requiere trabajo, muchísimo trabajo, y a mí nada me da más placer que leer a un autor que ha recorrido ese camino, que es largo y sinuoso. Para decirlo con otras palabras, cualquier escritor puede producir un texto, y seguro que alguien se lo publica (la habilidad para publicar tiene poco que ver con el talento literario), pero no cualquiera construye un estilo”,

El novelista Juan Fernando Hincapié tiene un particular interés por los asuntos de la sintaxis y la gramática. Eso se percibe en su novela “Gramática pura” y en la escogencia de los cuentos que conforman el segundo tomo de “Puñalada trapera”. A diferencia del primero –en el que la nómina de autores incluida está compuesta por escritores de trayectoria– en este segundo hay una mezcla entre los nombres consolidados y las plumas que emergen en el panorama de la narrativa colombiana corta. EL COLOMBIANO conversó con Hincapié de los hallazgos y las propuestas de las nuevas generaciones de cuentistas.

“La segunda parte fue mucho más difícil de hacer. Es decir, yo tuve que trabajar más. La gente no se imagina lo difícil que es conseguir textos inéditos de calidad. Dicho esto, entre los escritores de la primera parte había solo trece años de diferencia; en la segunda hay veinticinco (De la Pava nació en 1970, Alexandra Espinosa en 1995), y creo que eso se nota.

¿Hay algo que pueda catalogarse como cuento colombiano? ¿Hay temas o estilos propios de la literatura nacional?

“No sé, no lo veo así, y siento que estas categorizaciones solo tienen importancia en el ámbito académico. A un creador no le dicen nada. No sé si haya un cuento típicamente colombiano; lo que sí hay son muchos colombianos escribiendo, y Colombia es un país muy diverso”.

¿Ha detectado influencias del cine y de las redes sociales en las escrituras de los autores incluidos?

“No particularmente” . n