El bailarín paisa que acompañó a Kali Uchis en el escenario de Coachella

El bailarín Juan Miguel Posada se presentó en vivo por primera vez junto a una artista. Lo hizo en Coachella este domingo y ante más de 80.000 personas que corearon las 21 canciones de Kali Uchis. Cuando salió al escenario, al principio lo paralizó la adrenalina y el calor sofocante de California, pero respiró, se calmó e intentó sentirse como amarrado al piso, es su forma de ganar fuerza. Este colombiano se devoró el escenario del festival de música más importante del mundo durante 60 minutos. Hubo tres momentos puntuales del concierto que marcaron a Posada. Cuando salieron cubriendo con unas plumas blancas a la artista, de fondo sonó Frikitona y hubo fuegos artificiales: el griterío de la gente le zarandeó el corazón de la emoción. El segundo fue en la versión de 10% de Kaytranada cuando se sintió un poco mareado y sudaba mucho, por lo que le tocó medirse. Y el último fue al final cuando bailó dos de sus canciones favoritas: No hay ley y Hasta cuando.

Horas después de su presentación, el bailarín, de 25 años, graduado del Colegio The Columbus School de Medellín y radicado en Los Ángeles, conversó con EL COLOMBIANO sobre su debut en el festival Coachella y los éxitos que ha conseguido en su carrera. ¿Cómo fue el proceso para ser seleccionado como bailarín de Kali Uchis? “Hace dos semanas cuando llegaron de Colombia me escribieron para hacer la audición, todo fue a última hora. Me dijeron que necesitaban un bailarín latino para este show. La audición duró cuatro horas, nos querían conocer muy bien, nos enseñaron varias coreografías, nos hicieron improvisar, ver cómo nos movíamos naturalmente. Quedé con otros dos, nos entrevistaron y al final quedé”. ¿Qué le preguntaron en la entrevista? “Lo básico, que dónde había entrenado, los estilos que más me gustan. Me di cuenta que ellos querían saber cómo me relacionaba con la gente, porque vamos a estar mucho tiempo viajando, entonces más que cómo bailo, querían saber más la persona que van a contratar y con la que se van a entender. Estaré el otro fin de semana otra vez en Coachella y luego comenzaremos la gira por Estados Unidos y Canadá hasta principios de junio”. Le puede interesar: Kali Uchis en Coachella: sensualidad, grandes invitados y buenas críticas ¿Cómo fue la experiencia de los ensayos? “Fue todo muy intenso, todos los días de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche. En la primera semana me tiraron todo el material, era coreografía tras coreografía. El sábado fue en el escenario y ahí se hizo más fácil todo porque era darle instrucciones al movimiento según el espacio, la relación con los otros bailarines y la artista. Mentalmente fue un push increíble porque me quería retar, ver si era capaz de aprenderme un show a última hora, formar parte del concepto, hacer el papel como se debe, de encajar”. ¿Qué le pasó por la cabeza antes de salir al escenario? “La verdad estaba un poquito preocupado, porque era la primera vez que me paraba en un escenario así de grande. Yo he bailado con otros artistas muy grandes, pero nunca en vivo, siempre habían sido videos musicales o especiales de televisión pregrabados. El show me lo aprendí en las últimas dos semanas que es muy poquito tiempo para una presentación de una hora seguida, no sabía cómo el cuerpo iba a reaccionar a la vibración”.

El paisa Juan Miguel Posada hizo parte del grupo de bailarines de Kali Uchis en Coachella. FOTO Captura de pantalla

¿Y cómo fue esa reacción? “La verdad me paré y el escenario temblaba, no podía escuchar nada, pero al verla a ella meterse en su papel como artista, escuchar los gritos de la gente y la música me metí en la película de una. Me di cuenta que este era un sueño mío hecho realidad, que tenía que aprovechar cada segundo de este momento, así estuviera nervioso, usar los nervios para empujarme y hacer el mejor trabajo posible. Escuchaba un montón de cosas, un montón de gente. No teníamos In-Ear monitors (especie de audífono) para poder escuchar la música y la voz de ella, porque como la coreografía es muy contemporánea, bailamos en el piso, damos vueltas, es muy fácil que se caiga”. ¿Qué hizo para controlar los nervios? “Los ensayos son para mí son como un ritual y demasiado importantes porque son los que me ayudan a controlarme cuando salgo en el escenario. Quería meditar, pero no hubo momento. Uno cuando está nervioso intenta que el cuerpo no se ponga rígido, sino que intenta sentir el piso un poco más doblando las rodillas para estar en la jugada. También me sirvió mucho ver a los ojos a los demás bailarines en vez de mirar al público, es tanta la gente que uno se va, no se sabe a dónde ver, no hay un foco”. Y Kali Uchis, ¿qué les dijo? “Cuando llegó nos saludó y de una la sentaron a organizar. No hablamos mucho, pero después del show nos abrazó, nos dijo que mil gracias. Por los ensayos estamos sintiendo poco a poco una cercanía con ella. Es muy tímida, pero se ha ido abriendo más, es muy querida, concentrada en lo que hace. Uno de los bailarines estaba cumpliendo años y después de todo le cantó el happy birthday en el camerino”.