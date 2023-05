En Vida Cotidiana, el álbum que Juanes estrenó este jueves, el músico paisa plantea un recorrido por su vida personal, un camino lleno de grises, oscuridad, pero también de mucha luz En cada una de las 11 canciones del trabajo musical, que produjo durante la pandemia, desnuda su alma y expone su intimidad como esposo, padre y como un colombiano al que le preocupa el país. En Gris le canta a la difícil relación con su esposa Karen Martínez y en Cecilia a su posterior reconciliación. También le dedica temas a sus hijas, a los desparecidos en el país y a las protestas sociales de 2021. “Creo que es mi mejor disco como músico, intérprete y compositor”, sentencia Juanes sobre Vida Cotidiana. Le puede interesar: Video | Ya se estrenó ‘Toretto’, la nueva canción en la que J Balvin conduce los carros de Rápidos y Furiosos El músico habló con EL COLOMBIANO acerca de este proyecto, su primer álbum de composiciones originales en cuatro años.

¿En qué momento decide desnudar su alma y contar tu vida cotidiana en un álbum, qué tan complejo fue? "Fue algo que viene gestándose hace muchos años, no fue de la noche a la mañana, y no significa que antes no fuera honesto con la música, porque siempre lo he sido, pero en este álbum en particular sí siento que lo fui mucho más, quizás por la edad o porque antes de comenzar a hacer el álbum me planteaba que si este fuera el último de mi carrera, por alguna razón de la vida, quisiera que fuera mi mejor álbum. Quería que fuera mi álbum más honesto, más profundo y que al mismo tiempo contara todas las cosas que yo siento, no solamente del amor de mi familia, de mis hijos, sino también del amor por mi país, lo que me mueve el alma. Y creo que eso quedó plasmado en el álbum, un disco revelador y vulnerable con el que me siento fortalecido". ¿Cómo recibieron su esposa y sus hijos la noticia de que iba a ser un álbum en el que iba a contar intimidades de su vida y sus vidas? "Muy bien, por acá (en su casa en Las Palmas) estuvo la semana pasada Cecilia (Karen Martínez) y Paloma, y participaron en algunos de los videos. Ellos saben lo que nosotros hemos vivido, los hijos ya están grandes y de alguna forma se sienten tranquilos con eso. No fue un trabajo planeado, sino que las canciones iban saliendo y yo se las iba mostrando, conocieron el proceso desde cero, entonces para ellos mi música les es más familiar". No solo revela sus sentimientos como esposo y padre, sino que los sentimientos por el país, eso que ha plasmado desde hace más de 20 años con canciones como Fíjate bien y la misma Fundación Mi Sangre... "Yo realmente siento que los artistas no tienen necesariamente que participar o dar su opinión política, no creo que sea una necesidad. Yo lo hice porque lo sentía sinceramente, porque quería hacer un álbum que contara lo que soy como persona. Esas canciones sociales también es lo que yo pienso, son parte de mi ADN. En los últimos tres años el país se ha sacudido un poco y yo no era capaz de ser indiferente frente algo así, sentía la necesidad de hablar sobre esos temas. Hay una canción que se llama Mayo, que habla sobre las marchas, sobre lo que Colombia pasó en ese momento desde mi perspectiva. Es una canción que tiene esperanza y que tiene realidad también. También está Canción Desaparecida, en la que participa Mabiland, que es un poco más fuerte porque habla de las personas desaparecidas en Colombia, que es una cantidad aterradora. A través del arte siempre es bueno, positivo, mostrar esa realidad y es un filtro que va sanando esas heridas, Desaparecida es una canción para la memoria". Vida cotidiana refleja momentos oscuros, triste, grises, pero también hay mucha luz... "Siempre hay una luz de esperanza. Para mí hacer música que no tenga luz no cabe en mi cabeza, siento que la misión que vinimos a aprender a esta Tierra, a esta vida, está encaminada a amar. La misión es aprender a amar y en el amor y en el aprendizaje del mismo desafortunadamente hay violencia y otros tintes".

Juanes dice que este es el mejor álbum de toda su carrera. Foto: Camilo Suárez.

Juanes dice que este es el mejor álbum de toda su carrera. Foto: Camilo Suárez.

¿Por qué dice que este es el mejor álbum de toda su carrera como compositor, productor e intérprete? "Creo que los años y también el espacio que tuve para trabajar me llevan a afirmarlo. Es un álbum en el que yo me senté con tiempo suficiente, sin la presión de un lanzamiento para hacer las canciones, algo que hace muchos años no podía realizar. La pandemia me dio la oportunidad de ponerme a estudiar armonía musical, poesía, guitarra, canto y rimas. Tomé cursos con Alexis Díaz Pimienta, que es un poeta cubano increíble. Después tuve clases de guitarra con Tomo Fujita, que es un japonés. Tuve acceso a toda esa información que me permitió llevar mi composición a un nivel más elaborado". ¿Son 11 canciones del álbum, quedaron muchas por fuera? "Hay muchas cosas más por contar y eso es doloroso. Inicialmente estábamos planteando hacer un álbum doble, pero cuando comenzamos a hacer las canciones dijimos, no, que era demasiado, que era una locura, entonces guardamos muchas otras canciones para un momento en el futuro". ¿Cómo es ese proceso de seleccionar cuál va a primera, cuál va a segunda, cuál se queda por fuera? "Es muy raro eso, uno va trabajando las canciones y con las semanas de trabajo, quizá por la vibra de cada canción, uno va sintiendo cómo pueden ir acompañándose. Este álbum comienza con Gris, que es una canción muy triste, que tiene un peso sentimental fuerte, porque habla de un rompimiento de la relación, pero después va transformándose y va cambiando hasta que llega Cecilia, que es como esa reconciliación. Es la respuesta a Gris. El álbum pasa por momentos sociales y sentimentales, hay un espectro muy amplio. A medida que vas escuchando las canciones del álbum vas encontrando diferentes matices y diferentes momentos" Casi que las canciones están conectadas... "Sí, si vos escuchas canción tras canción, vas entendiendo un poco la historia y todos los sentimientos. Cada una de las historias viene de un lugar distinto y de un origen honesto de lo que es la vida cotidiana, de lo que es mi relación en lo personal con mi esposa o con mis hijos o con Colombia. La música y el arte para mí ha sido ese filtro que me han ayudado cómo plasmar toda esa energía". A propósito del tema Veneno, ¿cómo fue trabajar con Dante su hijo? "Fue como si hubiera un update de mi alma y de mi vida, de todo. Fue muy emocionante, además, porque el pelado es tremendo karateca, desde que tenía 6 o 7 años se metió en karate, se volvió obsesivo con eso. Ahora hace karate, jiu-jitsu y boxing. El man es realmente apasionado por las artes marciales. En el video, que es una lucha de David contra Goliat, el gigante le pegaba pasito y él decía, no, no, pégame duro, pégame, tranquilo. Después la directora dijo, dale, que se vea real. Él estaba feliz de haber hecho ese video. Él mismo no sabía que podía ser actor y se dio cuenta de que le gusta y de que es algo que podría hacer en la vida, está ahí descubriendo su vida". ¿Y Dante siguió cantando...? "Canta increíble. El pelado canta hermoso. En un momento cuando me di cuenta de que cantaba demasiado, lo presioné mucho para que cantara y eso no le gustaba y lo dejó. Ahora le pregunto que si va a cantar otra vez y me responde que puede ser, pero no quiero como presionarlo mucho". También en los videos, en el tema Cecilia, está su esposa Karen y sus hijas Paloma y Luna... "Es una canción muy emotiva porque es la respuesta a ese momento de desencuentro con ella, que narra el tema Gris. Cecilia es como ese volver a empezar".