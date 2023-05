¿Cómo nace esta colaboración con Américo, con la canción Cuéntaselo?

“Es un proyecto que teníamos grabado hace unos cinco o seis años. Nos hablamos en ese entonces por Instagram para grabar, yo viajé a Miami y allá hicimos la producción, luego por temas de agendas y compromisos de ambos no logramos ponernos de acuerdo para poder sacar el tema, ya este año volvió a aparecer la opción de rescatar la canción, hablé con Américo y le hicimos unos ajustes, la actualizamos en producción, le hicimos video y aquí estamos de lanzamiento.

Para mí es un placer compartir canción con Américo, un artista que admiro demasiado, un excelente cantante y muy buena persona”.

¿A qué se debe esa conexión con Américo y con la cumbia?

“A mí me encanta la música tropical, la cumbia, me siento muy cómoda en este género, así que fue muy fácil, no me sentí incómoda a la hora de grabar, en lo que no me sentí cómoda fue a la hora de grabar el video, con las coreografías al lado de las bailarinas, eso me sacó un poquito de mi zona de confort, pero fue muy rico, fue un reto muy chévere.

La cumbia está pasando por un gran momento y quería aprovechar que nosotros en Colombia también somos cumbia”.

¿Cuéntenos sobre la canción, a qué le cantan?

“Cuéntaselo es una canción un poquito atrevida, es una historia de esas de amores prohibidos, donde la otra persona está pidiéndole a su pareja que cuente lo que está pasando entre ambos. Es una historia de la vida real”.

¿Qué tan retador es dejar de lado, por un momento la música popular?

“Es reconfortante porque te reta no solamente a nivel personal, sino también a nivel cultural, y este caso fue especial porque, como ya había dicho, me encantan los ritmos tropicales, me siento cómoda con ellos.

En este caso aún más porque es estar al lado de uno de los grandes exponentes de cumbia en Latinoamérica “

¿Se abren puertas para cantar en otros género musicales?

“Estoy abierta a lo que el mundo me presente, me gusta mucho porque te dan la oportunidad de llegar otros públicos, de que te conozcan, de llegarle a generaciones distintas, creo que es una retroalimentación donde los artistas nos apoyarnos, es algo muy bonito”.

¿Qué viene más adelante con su carrera?

“Estoy ahorita muy concentrada con Cuéntaselo, viene una gira acá en Colombia y por Ecuador, también vamos a ir a Chile y otros países. Estoy organizando un DVD que muy pronto estará en el mercado, también vienes varias sorpresitas más adelante”

¿Se acerca la Feria de las Flores en Medellín, ya hay presentaciones aseguradas?

“Sí, claro, estaré en Feria de las Flores cantando en varias partes, en varios conciertos, así que por allá nos vemos en Medellín, si Dios quiere.

Desde hace mucho tiempo no tengo el privilegio de gozarme la feria de mi ciudad, de mi tierrita, en su momento la disfruté mucho, en especial la cabalgata, los silleteros y las fondas de mi pueblo”.