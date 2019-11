¿Por qué ese gusto por el pop coreano?

· BTS: con canciones como Fake Love, DNA e Idol (al lado de Nicki Minaj) ya ganaron un premio Billboard Award.

· Blackpink: integrado por cuatro mujeres que posicionaron temas como Playing with fire, Whistle, Boombayah y el pegajoso Ddu-du ddu-du.

· GOT7: integrada por siete chicos y sus canciones más famosas son Lullaby, Look y Never Ever.

· Wanna One: son 11 miembros de la banda han logrado tener un gran impacto con canciones como Wanna Be y Never.

· Twice: Agrupación femenina que nace en un reality de talentos Cuentan con temas como What is Love?