Al estreno del tema conjunto entre Juanes y Morat, titulado 506, este fin de semana fueron varios los músicos que aprovecharon la llegada del mes de septiembre para estrenar sencillos y álbumes.

Uno los lanzamientos más llamativos del “finde” es de la pereirana Kali Uchis con la canción No hay ley, un tema con sonidos dance, propios para la discoteca.

Con respecto al nuevo sencillo, en sus redes sociales la cantante, dijo que la canción trata sobre poner el amor por encima de todo y menciona que “En el amor no hay ley. Quédate con quien te haga feliz y no escuches lo que los demás tengan que decir al respecto porque no fue asunto de ellos en un principio”.