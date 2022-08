El gran sueño de Nath, una de las figuras con más proyección del reguetón, no era conocer a un gran exponente del género urbano, sino a Ricardo Montaner.

Este año tuvo la oportunidad de estar en su concierto en Medellín, verlo cara a cara y abrazarlo. Pese a que hace música para la discoteca, para la rumba, Nath se considera de la vieja guardia, se crió con baladas por influencia de sus papás.

“Escucho sonidos que me hagan sentir bien y las baladas y el pop lo logran, así me guste hacer reguetón y sonidos para la discoteca me gusta ponerme unos audífonos y oír algo que me haga latir el corazón más rápido”, comenta la artista que está estrenando el sencillo Rota..