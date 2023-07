A Esteban Zabala Ramírez, viceministro de la Creatividad —así es como se llama el cargo en el Ministerio de Cultura— le pidieron la renuncia luego de que el portal Casa Macondo dejó al descubierto que había mentido en su hoja de vida ante la función pública porque incluyó una maestría en Gerencia para el Desarrollo que no había cursado. Y más grave aún, falsificó documentos de la Universidad Externado para respaldar ese falso diploma.

El país, que por momentos parece ya no tener umbral de sorpresa con respecto a los escándalos de los diferentes gobiernos , se vio sacudido la semana pasada por un caso inédito.

De inmediato , se volvieron a manifestar importantes figuras de la cultura. El director de teatro Fabio Rubiano, la actriz Marcela Valencia y la ex comisionada de la Verdad Lucía González, entre otros, publicaron este fin de semana en sus cuentas de redes sociales una nueva carta, dirigida al presidente Gustavo Petro, con serios cuestionamientos al manejo de la cultura durante su gobierno.

El propio Petro, consultado en su momento por las peticiones de los artistas dio respuestas vagas. “Es que son diversas expresiones del arte, que una persona no tiene todas. Un ministro puede encajar aquí o allá, pero no en todo. Hay que intentar un Ministerio que pueda desarrollar las artes”, dijo en entrevista con José Manuel Acevedo, de Noticias RCN.

Cómo respuesta a la carta, Petro recibió a fines de mayo, en la Casa de Nariño, a 35 de los firmantes. Los escuchó durante tres horas, pero no hizo nada. Al menos de eso se quejan en la nueva carta: “No solo hemos esperado respuesta a las múltiples cartas que le mandamos, también la elección inmediata de un nuevo ministro o ministra”. En aquella reunión le habían dicho de distintas maneras al Presidente que Jorge Zorro no era el indicado.

Y es que el presidente Petro no les ha puesto mayor atención a los artistas y a los gestores de cultura que le han reclamado de manera vehemente. La carta no es la primera. A mediados de mayo, 725 personajes de la cultura le mandaron otra misiva firmada entre otros por petristas pura sangre como las actrices Margarita Rosa de Francisco y Vicky Hernández, las cantantes Adriana Lucía y Andrea Echeverri, los actores Fabio Rubiano y Santiago Alarcón, así como la escritora Pilar Quintana, la pianista Teresita Gómez —la misma que en la posesión de Petro calmó los ánimos por la espera de la espada de Bolívar—y la directora de cine Laura Mora.

¿Cuál es el problema de Zorro?

¿Por qué los artistas y los agentes de cultura tienen tantas reservas con el ministro Jorge Zorro? En la carta dieron puntadas: “publica cifras y planes a engañosos”, “lanza proyectos que no están bien formulados”, “hace promesas en los territorios y en las regiones sin criterios claros y seguimientos efectivos” y “propone espacios de participación para hacer luego lo que los funcionarios del Ministerio caprichosamente quieren hacer”. Y sobre la respuesta que dio Zorro al fraude del viceministro critican que “con un comunicado cínico esconde este y otros desmanes que hemos presenciado estos meses en el Ministerio”.

Jorge Eduardo Zorro es un hombre de 77 años cuyo gran contacto con la cultura ha sido a través de la música, preferentemente clásica. Hizo su pregrado en el Conservatorio de Moscú —por los años de la Unión Soviética—.

En su momento, cuando la ministra Patricia Ariza salió para darle paso a Zorro, se dijo que este había logrado ese puesto por haber sido el profesor de las hijas de Gustavo Petro y Verónica Alcocer en la escuela musical que él mismo creó en 1998, en Bogotá.

Zorro ha explicado que sí conocía a los hijos de Petro, porque estuvieron en la escuela pero que no fue su profesor. Lo que sí admitió fue que allí conoció al presidente y a Verónica Alcocer.

Al ministro de Cultura lo han señalado de asumir actitudes homofóbicas. Al menos así quedó consignado en la carta de renuncia del que fuera el líder de las comunicaciones del ministerio Daniel José Téllez. “El ministro (e) me manifestó que muy posiblemente las razones por las que no me aceptaban estaban relacionadas con mi orientación y manifestación abierta como hombre homosexual”, se lee en un comunicado publicado por Téllez a raíz de su renuncia. E incluso, según fuentes del Ministerio, también le han escuchado comentarios racistas.

Petro mantiene al ministro

Gustavo Petro siempre ha sido un hombre obstinado, sin embargo en un caso como este, en el que 725 personajes de la cultura le han estado suplicando que cambie al ministro, los interrogantes sobre la permanencia de Zorro son mayores.

Una razón puede ser la respuesta que el mismo Petro dio en su momento: “Hay que intentar un Ministerio que pueda desarrollar las artes”. Esa frase se ha interpretado como el deseo del presidente Gustavo Petro de importar el modelo de “sistema de orquestas” de Venezuela —lo mencionó en su discurso de posesión—, y para ello creería que Zorro es el indicado.