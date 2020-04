La cultura lucha para resistir en esta tormenta

Desde Casa Tragaluz, las ventas online están abarcando no solo los libros publicados por su editorial, sino los de otros sellos independientes de la región.

En este momento, una de las preocupaciones que Patricia Melo, fundadora de la librería Exlibris, tiene en la cabeza es, ¿cómo sostener a las 11 personas, muchas de ellas madres cabeza de familia, que trabajan en su librería? Una que, por ahora, tiene sus puertas cerradas. Esa angustia es una constante entre las librerías de la ciudad, que decidieron unirse desde la segunda semana de cuarentena para buscar un apoyo mayor en el sector y lo divulgaron en una carta. Desde los Eventos del Libro escucharon su llamado y se dispusieron a coordinar varias medidas que pudieran servir de apoyo y las bautizaron #SalvaUnaLibrería. Por ejemplo, armaron un directorio para que el público pudiera conocer la variedad de librerías en la ciudad y pudiera reservar un libro, pagarlo y recibirlo después. Hay algo que a ella le ha emocionado de manera inmensa: la bondad de la gente. Aún en tiempos en los que no hay quien no sienta miedo e incertidumbre, algunos de sus clientes frecuentes han pagado bonos e incluso más de un almuerzo al día para apoyarla a ella y a su proyecto.

Sin una fecha en el calendario para retomar sus actividades, la música sigue sonando pero continúa sin sus escenarios, la situación es difícil para quienes hacen de manera independiente y para los que dependen directamente de que un concierto o un festival. El 13 de marzo se gestó la Industria de Producción de Eventos y Espectáculos (Ipee), que quiere visibilizar una industria que casi siempre está detrás de escena. La Ipee calcula que hay más de 21.000 personas empleadas en esta industria, de los cuales 46,9 % son directos mientras el 53% lo son de manera indirecta. Entre las medidas urgentes que le solicitan al gobierno están el declarar este sector como vulnerable ante la crisis, tener auxilios para el personal y otorgar plazos para el pago del impuesto a la renta.

Otra iniciativa que ha surgido para apoyar al personal técnico y de apoyo para la realización de eventos es La raza que no se ve, una campaña que está recaudando fondos que se transformarán en mercados que beneficiarán a más de 800 familias de personal que trabaja en este tipo de labores culturales. La idea es ayudarle a “toda esta gente que no se ve en el show, sino que está detrás. La que está aseando el camerino, los que cargan y descargan, son áreas mucho menos visibles, que viven del día a día y que no cuentan con un sueldo muy bueno”, cuenta Ernesto Bruja, quien lidera la campaña.