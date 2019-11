Esos apellidos en su cédula tienen una historia detrás

La norma demandada es la Ley 54 de 1989 que en su artículo 53 ponía primero el apellido del padre seguido del de la madre. Lo que la Corte hizo fue declarar inexequible la expresión “seguido del” y establecer que los efectos de la sentencia se den a partir de 20 de junio de 2022. El abogado Juan Pablo Pantoja , quien instauró la demanda, dice que “eso se denomina una inexequibilidad diferida, es decir, la norma es inconstitucional, pero va a seguir produciendo efectos por un tiempo mientras el Congreso regula la materia”. Quiere decir esto que antes de 2022 se debe definir el cómo las Registradurías van a implementar esto. “Si se llega a la fecha y no se ha expedido la ley de este cambio, los padres de común acuerdo deberán elegir el orden y si no hay acuerdo, se definirá por sorteo que hará la autoridad competente”, dice el comunicado de la Corte.

Luz María Zapata Londoño fue en su época escolar la última en la lista en el colegio. “Fue solo en cuarto y quinto de primaria que me cambié de institución educativa, cuando me encontré con otras dos personas de apellido Zapata, una Trujillo y otra Yepes, ahí era la primera de las tres. Nunca me acostumbré a ser la última”, cuenta. A Nohra Eliana Vera Alegría la molestaban “con el libro Alegría de leer y en la universidad me decían Alegría”. Juan David Tous debe deletrear su apellido siempre que se lo preguntan, “me han puesto Thows, Touch, Tours, Tousse y un largo etcétera”. Lo mismo le pasa a Johanna Logreira, “escriben Yoana Lobeira, Yojhanna Loeira y hasta Juana Lopera”. A Erica Higuera Boeira la gente la recuerda más por su segundo apellido, el Boeira, tanto que le han llegado a quitar el primero.