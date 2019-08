La presencia escénica del actor

El poeta Tristan Tzara , dice Cristóbal, pensaba que el hombre crea poesía no a partir de las palabras que piensa el cerebro, sino del pensamiento que surge de la boca. Para el dramaturgo sucede igual con la actuación, primero se hace y luego se piensa.

No se sabe ni siquiera si era por condición o por formación. Sea actor, músico o bailarín, un artista se destaca por su “presencia”, a diferencia de esos que parecen “no estar”, sea por inseguridad, miedo o falta de creatividad. Jorge Eines le añade otra: pensar antes de hacer.

En ningún caso, cree Eines, el problema de la actuación debe caer en una discusión sobre la naturalidad, parecer natural y real como en la vida. El maestro cree que esto es un error porque el tema está en otro lugar .

“Incluso la naturalidad hay que construirla y hacer un saber interpretativo. Si un artista debiera solo actuar como en la vida no haría falta estudiar actuación”, dice.

Jorge se ha dedicado los últimos 20 años a enseñar técnicas para descubrir al actor y que este “no copie la vida”, que es lo que pasa cuando no hay imaginación, cuenta. “Cuando copia puede ser que no le salga mal, pero es un posibilismo mediocre, no existe una construcción creativa y con técnica sólida”.